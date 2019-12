Burgdorf

Die Polizei und die Mitarbeiter im Rathaus können sich noch keinen rechten Reim darauf machen, was wohl dahinter steckt: Seit Anfang Dezember haben Bürger an mittlerweile sechs Stellen im Stadtgebiet abgelaufene Lebensmittel gefunden. „Bevorzugt in der Nähe von Kinderspielplätzen“, teilt Stadtsprecher Sebastian Kattler mit.

Auf ihrer Internetseite spricht die Stadt von einer illegalen Entsorgung von Lebensmitteln. Das sei verboten und stelle eine Ordnungswidrigkeit dar. Sollten der oder die Täter erwischt oder ermittelt werden können, drohe ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.

Ein erster Hinweis auf den Lebensmittelfrevel war bereits vor zwei Wochen bei der Stadtverwaltung eingegangen, später ging ein weiterer auch noch bei der Polizei ein, wie Martina Thöne, Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes bestätigte. Die Polizei, weil selbst nicht zuständig, habe umgehend die Stadt informiert.

Stadtgärtner kontrollieren die Fundstellen

Das Auffundgebiet ist im Osten der Stadt. Es erstreckt sich von der Aue im Norden bis zum Duderstädter Weg im Süden und von der bft-Tankstelle im Westen bis zum Ortseingang von Hülptingsen. Bürger fanden in dem Gebiet am verlängerten Grafhornweg in Hülptingsen Honiggläser. An anderen Orten lag Eiskaffeepulver, Eiskaffee im Tetrapackbehälter, diverse Packungen mit Trockenobst, Honig und Nüsse.

Mitarbeiter des städtischen Gärtnerbauhofs holten die Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdatum sämtlich abgelaufen sein soll, jeweils ab, um sie zu entsorgen. Seit dem ersten Fund sind laut Stadt in dem Gebiet bereits dreimal erneut abgelaufene Lebensmittel aufgetaucht. „Eine genaue Fallzahl lässt sich nicht eruieren, da nicht alle Ablagerungen gemeldet und von den zuständigen Kollegen dokumentiert werden“, teilt Kattler mit. Teilweise entsorgten Bürger die illegalen Abfälle auch selbst.

Die Stadt warnt dringend vor einem Verzehr der Lebensmittel, die insbesondere für Kinder eine Gefahr darstellen könnten. Sie bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und kündigt an, die fraglichen Flächen regelmäßig zu kontrollieren. Wer Hinweise auf den Verursacher geben könne, möge sich bei der Polizei melden.

Von Joachim Dege