Burgdorf

Wohin steuert Burgdorf beim Thema Mobilität? Über dieser Frage schwebt nach wie vor ein riesiges Fragezeichen. Daran hat auch ein Zwischenbericht des Verkehrsplanungsbüros PGT aus Hannover im Verkehrsausschuss des Rates nichts geändert. Das mit dem Erarbeiten eines Mobilitätskonzepts für die Stadt beauftragte Ingenieurbüro hat jetzt immerhin angekündigt, dass es im Frühjahr Verkehrszählungen vornehmen will. Geplant seien zudem Bürgerbefragungen, um herauszufinden, welche Mobilitätsbedürfnisse die Burgdorfer haben.

PGT kennt Burgdorf gut. Das Büro hat die Stadt schon in der Vergangenheit beraten, etwa bei der Umplanung von Marktstraße und Braunschweiger Straße und dem Anlegen von Kreiseln nach der Inbetriebnahme der Umgehungsstraße.

Bürgermeister will Diskussion über Mobilität öffentlich führen

Wer sich im Verkehrsausschuss von PGT-Chef Heinz Mazur klare Aussagen darüber erwartet hat, wie Mobilität in Zukunft sinnvollerweise organisiert sein kann in der Stadt, kam nicht auf seine Kosten. Man sei nach wie vor in der Sondierungsphase, ließ der Ingenieur die Kommunalpolitiker wissen. Mazur, der Burgdorf allen Ernstes zu einer der fahrradfreundlichen Kommunen in der Region Hannover erklärte, forderte den Rat zur Mitarbeit am Mobilitätskonzept auf.

Dazu regte der Gutachter die Gründung eines Arbeitskreises an, der ab Ende Januar erarbeiten solle, welche Erwartungen und Wünsche die Burgdorfer an die Mobilität in ihrer Stadt haben. Die Kommunalpolitiker können dort nicht nur kontrovers mitdiskutieren, sondern auch erste Bewertungen von Vorschlägen vornehmen.

Letzteres gefiel Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) gar nicht. Der Verwaltungschef bestand auf maximale Transparenz für die Bürger. Er warnte dringend davor, die Diskussion über die Mobilität der Zukunft der breiten Öffentlichkeit zu entziehen, indem Politik und Verwaltung sie hinter verschlossenen Türen führen. Einen Arbeitskreis könne es geben. In diesem sollten allerdings nicht die Politiker, sondern interessierte, fachkundige Bürger und Organisationen mitarbeiten.

Bislang dürftige Bürgerbeteiligung: Nur 506 Rückmeldungen

Tatsächlich ist die Öffentlichkeit bislang nur begrenzt eingebunden. PGT hatte zum Auftakt seiner Arbeit am Mobilitätskonzept Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Vertreter des Stadtmarketingvereins zu einem nicht öffentlichen Workshop ins Stadthaus eingeladen und im Anschluss daran einen ersten Fragebogen an Bürger ausgereicht. Das Befragungsergebnis allerdings, so musste Mazur einräumen, sei mit gerade einmal 506 erfolgten Rückmeldungen bislang alles andere als zufriedenstellend, geschweige denn repräsentativ.

Nur in einem einzigen Punkt lasse sich bereits jetzt erkennen, in welche Richtung offenbar viele Burgdorfer dächten: Für den Fahrradverkehr müssten Verbesserungen her. Mehr Klarheit verspricht sich PGT von Verkehrszählungen, und zwar sowohl zum Radverkehr wie zum Autoverkehr. Bereits Anfang Februar will PGT einen weiteren Anlauf bei der Bürgerbefragung unternehmen. Unter anderem sei ein Workshop mit Bürgern vorgesehen. „Wir brauchen die Bevölkerung, um umsetzbare Maßnahmen für Burgdorf zu entwickeln“, sagte Mazur.

Jens Palandt, Ratsherr der Grünen, riet, dass sich die Stadt Mobilitätsziele setzen solle. 16 Kommunen in Niedersachsen seien bis dato als fahrradfreundlich zertifiziert. Das sollte auch Burgdorf anstreben.

Von Joachim Dege