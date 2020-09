Burgdorf

Die Terminvergabe für das Bürgerbüro, die während der Corona-Pandemie von der Stadt eingeführt worden war, hat nach Startschwierigkeiten nicht nur in der Bevölkerung zu viel Unmut geführt. Auch Mitglieder des Rates zeigen sich unzufrieden und mahnen mehr Bürgerfreundlichkeit an. Diese hat Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) jetzt zugesagt. Bürgerbüro-Chef Frank Scharnhorst hat einen Schnellschalter eingeführt und die Taktzeiten der Sachbearbeitungen verkürzt. Anfang nächsten Jahres will die Stadt dann Bilanz ziehen.

Immer wieder hatten aufgebrachte Bürger berichtet, dass sie zu lange auf einen Termin warten müssten, um ihre Anliegen im Rathaus erledigen zu können. Das gilt insbesondere für die Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Ratsherr Lukas Kirstein (Freie Burgdorfer) hat ein Beispiel für mangelnden Bürgerservice aus eigenem Erleben parat: Als er bei einem vorher im Rathaus III am Spittaplatz vereinbarten Termin spontan ein weiteres Anliegen habe miterledigen lassen wollen, habe der Sachbearbeiter ihm dies zunächst verwehrt.

FDP fordert: Mit Termin oder spontan ins Bürgerbüro

Die FDP-Ratsfraktion forderte wegen solcher und anderer Vorkommnisse in einem förmlichen Antrag, dass die Stadtverwaltung den Bürgern fortan wieder die Wahlfreiheit geben soll: Diese sollten selbst entscheiden können, ob sie zu einem vorher vereinbarten Termin ins Rathaus kommen wollen oder spontan und dann gegebenenfalls mit Wartezeit. Auf die dringende Bitte des Bürgermeisters zogen die Liberalen ihren Antrag vorerst noch einmal zurück. Das Bürgerbüro soll Gelegenheit erhalten, den Kommunalpolitikern Ende Oktober die eigenen Arbeitsabläufe zu erläutern und darzustellen, was bereits eingeführte Änderungen gebracht haben.

Verbesserungen verspricht sich Bürgerbüroleiter Frank Scharnhorst vom neuen Expressschalter: Wer ein schnell zu erledigendes Anliegen habe, etwa nur ein Führungszeugnis benötigt oder ein Ausweisdokument abholen will, der komme neuerdings auch ohne Termin zum Ziel. Der Schnellschalter hat montags und dienstags von 8 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr geöffnet, zudem mittwochs bis freitags von 8 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.

Bürgermeister kündigt neues Internet-Serviceportal an

Eine weitere Neuerung sind laut Scharnhorst die von 15 auf zehn Minuten verkürzten Bearbeitungszeiten. Die Anpassung sei erfolgt nach einer Auswertung sämtlicher Sachbearbeitungsfälle in den vergangenen Monaten. Die kürzere Taktung soll die Vergabe von mehr Terminen ermöglichen. Damit könnten die sechs Sachbearbeiter im Bürgerbüro mehr Fälle abarbeiten und, so die Hoffnung von Scharnhorst, wieder das Niveau der Zeit vor Corona erreichen, als im Durchschnitt täglich bis zu 500 Bürger das Bürgerbüro aufsuchten. Zuletzt seien es 450 gewesen.

Bürgermeister Pollehn kündigt indessen eine weitere Neuerung an: Im Oktober will die Stadt ein neues Internetserviceportal anbieten, das es Bürgern erlaubt, viele Anliegen online zu erledigen. Dazu will das Rathaus Onlineformulare bereitstellen. So soll es etwa möglich sein, künftig eine Geburtsurkunde über das Portal anzufordern und gleich zu bezahlen. Die Urkunde kommt dann auf dem Postweg. Nächste Woche will die Stadt das Projekt öffentlich vorstellen, kündigt Stadtsprecher Sebastian Kattler an.

Von Joachim Dege