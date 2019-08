Otze

Wie sehr belastet der Schienenverkehr die Ortschaften schon jetzt? Und wie wird es wohl erst in Zukunft aussehen, wenn die Bahn noch mehr Güter mit Zügen transportiert? Auf diese Problematik will die Bürgerinitiative Otze Schiene (Bios) aufmerksam machen. Sie hat deshalb eine 24-stündige Mess- und Zählaktion an den S-Bahn-Haltestellen in Otze und Ehlershausen vorgenommen.

Von Montag um 6 Uhr bis Dienstag um 6 Uhr haben Freiwillige dort die Anzahl der Personen- und Güterzüge erfasst. Sie notierten, wie laut die Züge sind und wie lange die Schranke geschlossen bleibt. Und sie schrieben auf, wie viele motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer vor den geschlossenen Schranken warten mussten.

Frieder Wolf (von links) und Rolf Matthies notieren die gemessenen Werte. Quelle: Sandra Köhler

„Das ist schon komisch, dass gerade heute die Güterzüge auf sich warten lassen“, bemerkte Andreas Schrapel. „Wir wohnen alle hier in Otze und wissen, wie es normalerweise aussieht“, stimmte ihm Frieder Wolf zu. Und Rolf Matthies setzte noch einen drauf. „Eigentlich sollten wir die Aktion gar nicht ankündigen.“ Zwölf Güterzüge hatte Bios bis 14 Uhr notiert, den ersten um 7.07 Uhr, den letzten um 11.27 Uhr. „Die S-Bahnen kamen alle“, konstatierte Schrapel, der Mann mit dem Messgerät. Lautstärken von 75 bis etwas mehr als 80 Dezibel maß er im Schnitt bei einer S-Bahn. Güterzüge sind deutlich lauter. Der Spitzenwert liegt laut Schrapel bei mehr als 100 Dezibel. „Doch das unterscheidet sich je nach Waggon“, hat der Mann beobachtet.

Lärm- und Verkehrsbelastung kann noch deutlich steigen

„Zwar sind nach Auskunft der DB 70 Prozent der bahneigenen Güterwaggons mit sogenannten Flüsterreifen ausgerüstet. Doch wenn ein Waggon dazwischen ist, der einem privaten Anbieter gehört, dann hört sich das schon ganz anders an“, beschrieb Schrapel die Wahrnehmungen der Bios-Aktivisten. Zwischenzeitlich betrug die längste Schließzeit 2,38 Minuten. Das klingt nach nicht viel, addiert sich aber im Laufe von 24 Stunden leicht auf sieben Stunden, die eine Schranke geschlossen bleibt.

„Und in Ehlershausen ist das noch gravierender“, berichtete Matthies, der die Werte aufschrieb. „Die kommen auf gut neun Stunden.“ Und es werden mehr werden, davon sind die Männer überzeugt. „Wir wollen von der Bahn genaue Zahlen, denn es geht darum, geeignete Maßnahmen zu ergreifen“, forderte Schrapel.

Von Sandra Köhler