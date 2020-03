Burgdorf

Die Stadt Burgdorf plant offenbar eine fundamentale Kehrtwende bei der Klärschlammentsorgung. Die giftigen Hinterlassenschaften aus der Abwasserreinigung im Klärwerk am Dachtmisser Weg sollen in absehbarer Zeit nicht mehr auf Feldern und Äckern landen, sondern in einer dafür geeigneten Verbrennungsanlage. Das zumindest schlägt die Stadtverwaltung der Politik vor. Der Verwaltungsausschuss der Stadt wird sich noch im März mit den Vorschlägen aus dem Rathaus befassen.

Studie hat sich mit Thema beschäftigt

Die Basis der neuen Überlegungen bildet eine Studie, welche die Ingenieurgesellschaft PFI aus Hannover im Auftrag der Stadt erarbeitete. Die PFI-Ingenieure kennen sich nach eigener Darstellung besonders gut aus mit innovativer Verfahrens- und Umwelttechnik, unter anderem in den Bereichen Abwasserreinigung sowie Klärschlammbehandlung und -entsorgung. Die Auswertung der laut Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) bereits seit Februar im Rathaus vorliegenden Rohversion der Studie nahm das zuständige Tiefbauamt vor.

Inzwischen ist der Feinschliff erfolgt. Aus urheberrechlichen Gründen müsse die Studie aber unter Verschluss bleiben, behauptet Pollehn. Mitbewerber von PFI könnten sonst unberechtigterweise Honig daraus saugen. Den fachlichen Erkenntnisgewinn, den die Stadtverwaltung aus der Studie gewann, goss das Tiefbauamt in eine Beschlussvorlage für den Verwaltungsausschuss. Diese ist seit Mittwochmittag im Bürgerinformationssystem der Öffentlichkeit zugänglich.

Vier Vorschläge macht das Rathaus nun Burgdorfs Kommunalpolitikern:

Sie sollen den Bürgermeister beauftragen, die Leistung Müllverbrennung für den Burgdorfer Klärschlamm für die Dauer von fünf bis zehn Jahren auszuschreiben, und zwar zunächst ohne das Verbrennungsverfahren vorzugeben. Sobald es am Markt entsprechende Kapazitäten gibt, soll die Verwertung in einer Monoverbrennungsanlage erfolgen.

Die Stadt soll in Versuchen ermitteln, wie sehr sie ihren Klärschlamm mithilfe chemischer Stoffe entwässert kann, um später gegebenenfalls die Klärschlammbehandlung entsprechen umzustellen.

Der Verwaltungsausschuss soll seinen im Juni vergangenen Jahres gefassten Beschluss zur Planung eines Klärschlammzwischenlagers zurücknehmen. Die Stadt soll das Lager nicht bauen.

Weitere Überlegung zum Einsatz innovativer Abwasserreinigungsverfahren, etwa den Einbau einer vierten Reinigungsstufe zur Filterung von Mikroschadstoffen wie etwa Medikamentenresten, soll der Stadt erst anstellen, wenn der Gesetzgeber diese fordert oder Fördergelder zur Verfügung stehen.

Umweltausschuss wird sich Problematik annehmen

Der Umweltausschuss des Rates wird sich am Mittwoch, 18. März, erstmals mit den Vorschlägen zur Lösung der Klärschlammproblematik befassen. Der Verwaltungsausschuss sollte bereits am 24. März eine Entscheidung fällen, so die Überlegung aus dem Rathaus.

Gerald Hinz ( SPD), Sprecher der Mehrheitsgruppe im Rat hält das für illusorisch. Zu komplex sei das Thema, als dass es so schnell gehen könnte. Ob die Grünen bei der Verbrennung mitspielten, wo klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt werde, sei fraglich. Auch die SPD müsse sich einarbeiten und habe eine ganze Reihe von Fragen an die Stadtverwaltung. Zumal es zurzeit gar keine Verbrennungskapazitäten am Markt gebe.

