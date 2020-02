Burgdorf

Zur Premiere des 45-minütigen Films „Unsere Freitagabende“ sind am Sonnabendnachmittag 130 Zuschauer in die Neue Schauburg in Burgdorf gekommen. Mit so vielen Besuchern hatte Kinobetreiber Christian Lindemann nicht gerechnet. Ursprünglich war er von etwa 20 Zuschauern ausgegangen. „50 wären super gewesen“, sagte Lindemann. Dass er das Erstlingswerk der jungen Burgdorfer zeigt, sei für ihn auch „ein bisschen Nachwuchsförderung“.

Die 130 Zuschauer im Kinosaal waren vor allem Freunde, Bekannte oder Verwandte derer, die an der Filmproduktion beteiligt waren. „Wir kennen die Leute, die mitgemacht haben, und wollen sie unterstützen“, sagten Julius Neiß und David Schmotz. Timon Jörns war früher mit dem Produzenten Marc Backhaus zur Schule gegangen. „ Marc war immer der Kreative in unserer Klasse“, erinnerte er sich. „Wir sind gespannt, wie der Film wird“, sagte seine ehemalige Mitschülerin Ronja Wißmer vor der Vorstellung.

Kurzer Ausschnitt aus „Unsere Freitagabende“

Die Kinobesucher mussten ihr Kommen trotz der schlechten Tonqualität und der verbesserungsfähigen Kameraführung nicht bereuen. Sie erlebten einen kurzweiligen Nachmittag mit der Geschichte über die Wochenenderlebnisse einer Wohngemeinschaft, in der der narzisstische Niklas (gespielt von Marc Backhaus), WG-Vater David ( Kevin Eisenblätter), die introvertierte Nora ( Teresa Schwarzkopf) und der Tollpatsch Luke ( Magnus Klaproth) zusammenleben.

Die Zuschauer lachten immer wieder über die eingebauten Gags, und so vergingen die 45 Minuten wie im Flug. „Gibt es eine Fortsetzung?“, wollte jemand wissen, als sich das Filmteam nach der Premiere den Fragen des Publikums stellte. Die sei nicht geplant, antwortete Produzent Marc Backhaus. Aber er habe schon Ideen für andere Projekte.

