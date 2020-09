Burgdorf

Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein lädt für Sonntag, 27. September, 14 Uhr zu einem stadtgeschichtlichen Spaziergang ein. Dieser steht unter dem Motto „Als es im Stadtpark noch ein Schwimmbad gab“.

Stadtführer Christoph Adolph wird während des Spazierganges historische Sehenswürdigkeiten und Grünanlagen vorstellen, die bereits teilweise seit Jahrhunderten das Stadtbild Burgdorfs prägen. Anhand älterer Fotografien können die Teilnehmer sehen, wie sich deren Erscheinung in der Neuzeit veränderte. Nicht nur Sichtbares, auch mittlerweile verschwundene Zeugen der Geschichte macht Adolph zum Thema: Er richtet den Fokus auch auf Örtlichkeiten, von denen keinerlei sichtbare Spuren in der Gegenwart übrig geblieben sind. Dass sie existierten, belegen nur noch die Stadtchroniken und Berichte von Zeitzeugen.

Die Burgdorfer Molkerei im Jahre 1911. Quelle: VVV-Archiv

Einst gab es ein Schwimmbad im Stadtpark

Die Route führt über den Spittaplatz und am Schloss vorbei auf den Lönsweg, durch den Schloss- und den Stadtpark. Zurück geht es über die Straße Vor dem Hannoverschen Tor. Vor dem Rathaus II wird die stadtgeschichtliche Exkursion enden. Besonders ausgiebig wird sich der Stadtführer dem 1955 geschlossenen Schwimmbad im Stadtpark, der ehemaligen Flakleitstelle aus dem Zweiten Weltkrieg, die am früheren Schützenplatz, dem heutigen Sitz der Stadtwerke Burgdorf, stationiert war, widmen. An das 1968 geschlossene Astoria-Kino am alten Schützenhaus als ältestes Burgdorfer Lichtspielhaus und die Molkerei Burgdorf (1894-1972) erinnern sich vielleicht noch einige ältere Bewohner der Auestadt.

Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um ein Teil des Beiprogrammes zur Ausstellung „Stadtbilder – Burgdorf gestern und heute“, die noch bis zum Sonntag, 11. Oktober, jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr in der KulturWerkStadt an der Poststraße 2 zu sehen ist. Sie zeigt Stadtansichten aus heutiger und historischer Perspektive und demonstriert so, wie sich das Gesicht der Stadt im Laufe der Zeit gewandelt hat. Sie zeigt aber auch, dass der historische Stadtkern nahezu unverändert geblieben ist.

Das Astoria-Theater, hier im Jahre 1955 aufgenommen, war das älteste Kino Burgdorfs. Quelle: VVV-Archiv

Ausstellung stellt gestern und heute gegeneinander

Die aktuellen Bilder hat der Burgdorfer Fotograf Joachim Lührs erstellt – und dafür den gleichen Blickwinkel eingenommen wie die Fotografen von damals. Aus beiden Komponenten ist eine sehenswerte Fotodokumentation entstanden. Sie macht es möglich, nachzuvollziehen, wie sich Burgdorf städtebaulich seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Alle Fotos aus der Vergangenheit stammen aus dem VVV-Bildarchiv. Stadtgeschichtliche Exponate aus dem Magazin des Stadtmuseums und der KulturWerkStadt ergänzen die Bilderschau.

Treffpunkt für den stadtgeschichtlichen Rundgang ist um 14 Uhr an der KulturWerkStadt. Unterwegs müssen der Mindestabstand eingehalten und ein Mund- und Nasen-Schutz getragen werden. Teilnehmerkarten gibt es – nur mit Erfassung der Kontaktdaten – in der VVV-Geschäftsstelle, Braunschweiger Straße 2.

