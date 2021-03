Burgdorf

In der CDU ist ein offener Streit darüber entbrannt, ob der seit Ende 2019 amtierende Parteichef Oliver Sieke noch der Richtige für den Posten ist. Namhafte Mitglieder, darunter auch solche aus dem Stadtverbandvorstand und der Ratsfraktion, haben Sieke das Vertrauen entzogen und ihre Mitarbeit in der sogenannten Zukunftswerkstatt eingestellt.

Die Auseinandersetzung schwelt seit Mitte Januar. Vor einer Woche war sie Gegenstand einer Onlineversammlung des erweiterten Parteivorstands, an der auch Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) teilnahm. Dabei ging es um die Arbeit der Zukunftswerkstatt. Diese war im Oktober unter Leitung ihres Sprechers Reinhart Broy angetreten, um den Kommunalwahlkampf der CDU vorzubereiten.

Unter Verschluss: Arbeitsergebnisse der Zukunftswerkstatt

Inzwischen liegen laut Broy Arbeitsergebnisse vor, unter anderem ein von der Parteispitze bis dato unter Verschluss gehaltenes 15-Punkte-Programm zur Stadtentwicklung. Das sowie Vorschläge zur Digitalisierung, zur Mitgliedergewinnung und zur Bürgeransprache würden vom Parteichef nicht nur nicht gewürdigt, sondern gänzlich ignoriert, lautet der Vorwurf der achtköpfigen Arbeitsgruppe, mit der sich mittlerweile auch Ex-Parteichef und Ratsherr Barthold Plaß solidarisiert haben soll.

Aus einem Protokollauszug einer Sitzung der Zukunftswerkstatt, der der Redaktion vorliegt, geht hervor, dass „die momentane Unfähigkeit partnerschaftlicher Kommunikation mit dem Parteivorsitzenden in der Zukunftswerkstatt zu einem Stillstand geführt“ habe. Es sei nicht zu erkennen, dass die Parteiführung an dieser Situation etwas verändern wolle. Ein „Weiter so“ sei nicht vorstellbar. „Aus diesem Grund stellt die Zukunftswerkstatt ab sofort alle Aktivitäten ein“, protokollierte Broy am 9. Februar den einstimmig gefassten Beschluss.

Ratsmitglieder und Vorstandmitglieder begehren auf

Diesen Beschluss hat nicht irgendwer gefasst. Beteiligt sind unter anderem die Ratsmitglieder Mirco Zschoch und Sonja Heyna. Letztere hat aus Verärgerung über Siekes Gebaren, der Parteifreunde der Illoyalität und der Inkompetenz bezichtigt haben soll, unlängst den stellvertretenden Vorsitz im CDU-Stadtverband niedergelegt. Mit Corina Höfner, Bastian Altenburg und Sven Wessarges gehören der Gruppe weitere Mitglieder des Parteivorstandes an. Monika Reißer gehörte diesem früher einmal an. Und dann ist da noch Marion Brockmüller, der parteiintern Ambitionen auf ein Ratsmandat und die Sieke-Nachfolge nachgesagt werden. Sie selbst will sich dazu aktuell nicht äußern.

Der ausgerechnet im Wahljahr unter Beschuss geratene Sieke, unter dem die Partei ergrünte, ist nach eigener Aussage „menschlich getroffen“. Er bestreitet nicht, dass er auf E-Mails nicht reagiert habe. Allerdings sei nicht er allein, sondern der geschäftsführende Vorstand der CDU in Gänze Ansprechpartner der Zukunftswerkstatt. Wenn es keine Reaktion gegeben habe, seien die Einlassungen von Broy und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern womöglich nicht interessant, oder sie hätten zurzeit nicht die oberste Priorität.

Als Vorsitzender wolle er dafür sorgen, dass Burgdorf vorankomme, gegebenenfalls mithilfe parteiübergreifender Initiativen, um für eine größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung zu sorgen. Sein Ziel sei es, die CDU bei der Wahl im September zur stärksten Fraktion im Rat zu machen, sagt Sieke.

Siekes Gegner fordern „vollständige Neuausrichtung“

Das trauen ihm seine Parteifreunde aus der Zukunftswerkstatt offenkundig nicht zu. In einer Aktennotiz zur Onlinesitzung am 25. Februar heißt es, dass Sieke „jede Form der sozialen Kompetenz“ fehle. Sein Abtauchen komme einer Demütigung und Beleidigung der CDU-Mitglieder in der Zukunftswerkstatt gleich, obwohl diese alles gäben, um den bevorstehenden Wahlkampf zum Erfolg zu führen. Auch von Mobbing ist die Rede. Es bedürfe einer „vollständigen Neuausrichtung“.

Sieke will sich nicht geschlagen geben. „Ich versuche, die CDU neu zu denken“, sagt er. Das schmecke eben nicht jedem. Auch eine coronabedingte Gereiztheit spiele eine Rolle bei den Anwürfen gegen seine Person, lautet ein weiterer Erklärungsversuch. Mit Ränkespielen um Ratsmandate, wo nicht jeder zum Zug kommen könne, nennt Sieke einen weiteren Grund für das Zerwürfnis. „Ich will das gar nicht herunterspielen. Die Zukunftswerkstatt ist in die Hose gegangen.“ Er wolle nun dafür sorgen, dass alles auf den Tisch kommt, um die Wogen möglichst zügig zu glätten: „Wir werden gestärkt aus dieser Situation hervorgehen.“

Von Joachim Dege