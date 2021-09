Burgdorf

Einen Piks vor versammelter Anhängerschaft hat sich Burgdorfs CDU-Parteichef Oliver Sieke am Sonntagnachmittag auf der Wahlkampfbühne vor der Brandente setzen lassen. Die öffentlichkeitswirksame Impfung sollte für die ins Stocken geratene Impfkampagne werben und ihn auch persönlich vor Corona schützen.

Dabei bekam er am Sonntagnachmittag prominente Unterstützung: Kanzleramtsminister Helge Braun und sein Stellvertreter, der hiesige Bundestagsabgeordnete und Staatsminister für besondere Aufgaben im Kanzleramt, Hendrik Hoppenstedt, erläuterten auf dem Platz am Brandende vor rund 60 an der Bundespolitik interessierten Burgdorfern ihr Regierungshandeln. Und sie warben für die Positionen der christdemokratischen Partei beim Klimaschutz, in der Pandemiebekämpfung, beim Thema Sicherheit und beim Bürokratieabbau.

Der MHH-Mediziner Bastian Ringe impft vor der Brandente den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Oliver Sieke. Quelle: Joachim Dege

Dabei spielten sich der aus Gießen stammende Braun und der Burgwedeler Hoppenstedt gegenseitig launig die Bälle zu. Hoppenstedt gab sich als gestandener Niedersachse vermeintlich irritiert: „Kaum kommt ein Hesse, kommt die Sonne raus.“ Auch Braun sorgte für Lacher, etwa als er den Juristen Hoppenstedt als Minister für Probleme beschrieb.

In der CDU-Geschäftsstelle an der Marktstraße nahmen derweil rund 50 Stadtbesucher ein Impfangebot an. Die CDU hatte einen Mediziner angeheuert, der das BionTech-Vakzin verabreichte.

Von Joachim Dege