Burgdorf

„Freiheit statt Sozialismus – ein guter Tag für # Thüringen“: Mit diesem Post bei Facebook hat der Burgdorfer CDU-Ratsherr Mirco Zschoch die Wahl des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich kommentiert. Damit löst er bei Ratskollegen wie den Grünen große Kritik aus, zurücknehmen will er seine Aussage indes nicht: „Ich stehe dazu, dass der Kandidat der Mitte gewählt wurde anstelle von Extremisten.“ Dass der FDP-Politiker mit den Stimmen der AfD ins Amt gekommen sei, stelle für ihn kein Problem dar – im Gegensatz zu vielen anderen Christdemokraten.

„Letztlich gibt es aber in der Partei eine ganz unterschiedliche Beurteilung über die Entwicklung im Thüringer Landtag“, sagt Zschoch, der auf Regionsebene die auch innerhalb der Union nicht unumstrittene, sehr konservative Werteunion führt und zweiter Vorsitzender in Niedersachsen ist. Für ihn sei es zwar undenkbar, mit einem Hardliner wie dem thüringischen AfD-Chef Björn Höcke zusammenzuarbeiten. Aber im Burgdorfer Rat gebe es durchaus Schnittmengen mit den „Kollegen von der AfD“ und dem Linken-Ratsherrn Michael Fleischmann. Sie hätten beispielsweise seine Wahl zum stellvertretenden Bürgermeister unterstützt. „Und ich hätte die Wahl angenommen, wenn die Ratsmehrheit nicht den dritten Stellvertreterposten gestrichen hätte“, sagt Zschoch.

Mit diesem Post lobt der CDU-Ratsherr Mirco Zschoch die Wahl des FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich – mit den Stimmen der AfD. Quelle: privat

Innerhalb der Burgdorfer CDU seien weder der Post noch die Abstimmung im Thüringer Landtag in einer Sitzung besprochen worden, sagt Parteichef Oliver Sieke und verweist auf die schnelle Abfolge der Ereignisse in Erfurt. Ob es eine öffentliche Debatte darüber geben werde, könne er noch nicht sagen. Unterdessen kündigt Grünen-Fraktionsvize Detlef Knauer an, seine Fraktion behalte sich eine Anfrage oder eine aktuelle Aussprache dazu vor. Er hatte bereits bei der Benennung des Sparkassenverwaltungsrats Friedrich Voltmer durch die AfD massive Kritik an einer möglichen Zusammenarbeit von AfD und CDU geäußert.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark