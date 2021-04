Burgdorf

Dass Burgdorfs CDU keinen Lauf hat, ist offensichtlich. In dieser miserablen Form kann sich die Partei ihr selbst gestecktes Wahlziel, stärkste politische Kraft in der Stadt zu werden, glatt abschminken. Wer seine schmutzige Wäsche in aller Öffentlichkeit wäscht, darf sich nicht wundern, wenn sich das Publikum abwendet. Und das ist nicht das einzige Problem der Christdemokraten.

Nach Jahrzehnten der SPD-Vorherrschaft in Burgdorf hatte die CDU anlässlich der Bürgermeisterwahl 2019 einen Politikwechsel in Aussicht gestellt. Sie wollte langjährig gewachsene Verkrustungen aufbrechen und frischen Wind ins Rathaus tragen. Außer einem lauen Lüftchen ist davon nichts zu spüren. Wie auch? Den Bürgermeisterstuhl hat Armin Pollehn für die CDU zwar erobert. Doch was nutzt ihm der Chefsessel im Rathaus, wenn er im Rat keine Mehrheit, sondern einen zerstrittenen Haufen hinter sich hat.

Die benötigte Hausmacht für den eigenen Bürgermeister bei der Kommunalwahl im September zu organisieren, hat Parteichef Oliver Sieke als nächstes Etappenziel ausgegeben. Dass die Partei alles daran setzt, es auch zu erreichen, ist nicht zu erkennen. Wahlen gewinnt nur, wem Wähler zutrauen, Herausforderungen zu meistern.

Solche gibt es zuhauf: Die Mobilität in der Stadt ist eine davon. Ungenutzte Innenstadtflächen, auf denen Wohnen und womöglich auch Handel in zeitgemäßer Architektur möglich wäre – der Nachbar Lehrte macht vor, wie es geht – sind eine weitere. Die Naherholung an vorhandenen Seen scheitert schon an der schieren Fantasielosigkeit, die Gewässer noch stets Anglern zu überlassen. Die Energiewende ist überfällig. Von der Klimaneutralität aber ist Burgdorf weit entfernt. Die Bereitstellung einer digitalen Infrastruktur steckt bestenfalls in den Kinderschuhen.

Und was hat die CDU zu alledem zu sagen? Lösungsangebote sind – viereinhalb Monate vor dem Wahltag – so gut wie keine bekannt. Nicht einmal das, was die sogenannte Zukunftswerkstatt ausbaldowert hat, liegt auf dem Tisch. Stattdessen beschäftigt sich die Partei mit sich selbst und verliert sich in Personalquerelen. Die eigenen Leute vermöbeln zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt mit Unterstützung des Bürgermeisters die Führungsmannschaft, um den als „sozial inkompetent“ bloßgestellten Parteichef und seine Mitstreiter nach einer Kampfabstimmung wieder auf den Schild zu heben und den Wahlkampf organisieren zu lassen. Es ist ein Elend.

Aber bitte. Vielleicht kriegt sich die CDU wieder ein. Womöglich kommt sie nun, da sie sich selbst gereinigt haben will, auf die Idee, dass es inhaltliche Arbeit braucht, um ein Wahlprogramm zu schmieden, das die eigenen Anhänger im Wahlkampf mitreißt und breite Wählerschichten überzeugen kann. Voraussetzung wäre allerdings, dass sich die amputierte Ratsfraktion, der ramponierte Parteivorstand und der Bürgermeister ohne Machtbasis zusammenraufen und einmal darlegen, wie sie sich Burgdorfs Zukunft vorstellen.

Von Joachim Dege