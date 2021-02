Burgdorf

Die digitale Infrastruktur in Burgdorf genüge nicht den Anforderungen: Das sei insbesondere in der Corona-Pandemie deutlich geworden, in der viele Berufstätige im Homeoffice arbeiten und Schüler daheim am PC Unterricht erhalten. Zu diesem Ergebnis kommt die CDU-Ratsfraktion. In einem Ratsantrag fordert sie, dass die Stadt Abhilfe schaffen und den Glasfaserausbau vorantreiben soll. Es müsse das Ziel der Stadt sein, dass nicht nur Gewerbetreibende, sondern auch alle privaten Haushalte und die Schulen einen Anschluss ans Glasfasernetz und damit an schnelle Datenleitungen erhielten, heißt es in dem Antrag.

Um das zu erreichen, wünscht sich Fraktionsvorsitzender Klaus Köneke, dass die Stadtverwaltung zunächst einmal eine Untersuchung vornimmt. So will die CDU beispielsweise geklärt wissen, was eine Versorgung mit Glasfasertechnik die Bürger kostet, ob und welche Anbieter sozial verträgliche Angebote machen und ob die Stadt gegebenenfalls Fördermittel aus öffentlichen Töpfen einwerben kann, um die Kosten für die Bürger möglichst gering zu halten.

Stadt soll Zeitplan für Glasfaserausbau präsentieren

Des Weiteren soll die Verwaltung der Politik darstellen, in welchem Stadt- beziehungsweise Ortsteil es bereits welche Qualität an Internetverbindungen von welchen Anbietern zu welchen Konditionen gibt und welche Unternehmen bereit wären, Glasfaserkabel in Wohngebiete zu verlegen. Schließlich soll die Stadt einen Zeitplan präsentieren, um Bürgern aufzuzeigen, wann sie mit einem Glasfaseranschluss rechnen können, fordert die CDU.

