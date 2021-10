Burgdorf

„Vielfalt – leben und erleben in der Kita“ ist das Motto von Renate Alfs Ausstellung, die am Mittwoch, 3. November in der KulturWerkStadt in Burgdorf öffnet und bis zum 17. November zu sehen ist. Die Künstlerin stellt 20 Cartoons aus und widmet diese allen Fachkräften in der Burgdorfer Kindertagesbetreuung. Sie möchte deren Leistungen während der Pandemie würdigen. Zur Eröffnung der Ausstellung hält Alf mit dem Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) eine digitale Feierstunde ab. Dabei spricht Pollehn ein Grußwort und die Künstlerin hält einen Vortrag über ihre Arbeit als Cartoon-Zeichnerin. Der trägt den Titel „Immer schön korrekt – Cartoons als Gratwanderung!“.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die digitale Feierstunde am 3. November um 17 Uhr ist öffentlich zugänglich. Wer teilnehmen möchte, kann per E-Mail an familien-kinder@burgdorf.de einen Link anfordern. Die Ausstellung ist geöffnet am Sonnabend, 6. November, zwischen 14 und 17 Uhr, am Sonntag, 7. November, zwischen 12 und 17 Uhr sowie am Wochenende, 13. und 14. November, von 14 bis 17 Uhr. Per E-Mail an vvvburgdorf@aol.com können Interessierte auch einen separaten Termin ausmachen, um die Ausstellung zu besuchen.

Von Leonie Habisch