Dem Clubhaus gegenüber – jenseits des schon um 10 Uhr mit Autos gefüllten Golfer-Parkplatzes – versteckt sich das Greenkeeper-Blockhaus. Die winzige Bürobutze darin macht optisch nicht viel her. Hartmut Voigt wirft einen Blick auf den PC, von dem aus er die Einsatzplanung seiner fünf Mitarbeiter ebenso wie die Beregnungsanlage elektronisch steuert. Zur Begrüßung lässt der 56-Jährige beim Passieren des eindrucksvollen Fuhrparks das wohl gängigste Klischee über seinen Beruf platzen. „Mähen“, verrät er, „ist nur ein kleines Nebenprodukt.“ Aha!

Zur Galerie Seit 20 Jahren hält Hartmut Voigt als Greenkeeper auf dem Golfplatz in Ehlershausen nicht nur den Rasen kurz. Sein Traumjob im Naturparadies ist komplex und erfordert jede Menge Fachwissen. Der 56-jährige Agrarwirt verfügt darüber.

Die Wolken halten dicht, also kann es hinausgehen ins grüne Reich des Head-Greenkeepers des Burgdorfer Golfclubs. Die erste Inspektionsrunde hat Voigt schon vor vier Stunden absolviert – nach der Früh-Frühschicht im Vieh- und im Legehennenstall seiner Nebenerwerbslandwirtschaft in Obershagen. Zur Dimension seines eigentlichen Arbeitsplatzes im Nordwesten von Ehlershausen ein paar Angaben: 86 Hektar groß ist das Gelände, reichlich Platz für eine 18-Loch- plus eine 6-Loch-Anlage sowie drei Übungslöcher. Bei der Anlage des Platzes vor 51 Jahren war alles noch Wald, 35 Hektar sind bis heute stehen geblieben. Ein Alleinstellungsmerkmal, dem das mit kleinen Hängen, Sandbunkern und Hügeln profilierte Areal seinen Parkcharakter verdankt. „Ich kann mir nichts anderes vorstellen“, sagt Voigt.

Ausschalter für die Beregnung auf dem Smartphone

So ganz ohne ist das mit dem Wald aber nicht. 60 Kiefern sind zurzeit vom Borkenkäfer befallen. Sie müssen im Herbst raus. Die Bäume beschatten große Teile der Grünflächen, sind aber auch eine Art Sicherung gegen Querschläger. Immerhin putten gut 200 Golfer täglich in Ehlershausen. Und hinterlassen dabei bis zu 10.000 Bälle, die, um den Golfbetrieb möglichst wenig zu stören, jeweils früh morgens von Voigts Leuten eingesammelt werden, bevor die Mäher an sechs von sieben Wochentagen spätestens um 6 Uhr ausrücken. Das Gras der 24 Greens muss auf das Parademaß von vier Millimetern Länge gebracht werden. 30 Hektar Grün werden insgesamt gepflegt, 600 Kubikmeter Brauchwasser aus dem angrenzenden Wasserwerk an heißen Sommertagen verbraucht. „Wir gehen mit der Ressource sehr sparsam um“, versichert Voigt. Einen Ausschalter für die 850.000 Euro teure Beregnungsanlage hat er, sollte es natürlichen Niederschlag geben, immer dabei – auf dem Smartphone.

Seit 20 Jahren beim Golfclub Burgdorf

Es ist sein 20. Jahr beim Burgdorfer Golfclub, mehr als 18 Jahre davon als Kopf der Greenkeeper. Wenn mal wieder kein Laut an sein Ohr dringt und der Wind weht, weiß Voigt, dass er anno 2001 alles richtig gemacht hat. Sein Geld verdiente er bis dahin mit der Herstellung von Verbundglas im Akkord. An jenem Tag X erinnert er sich genau: „Morgens in die graue Halle rein, den ganzen Tag keine Sonne“, am Schichtende das Aha-Erlebnis, dass es so nicht bleiben könne. „Und dann kam die Stellenausschreibung.“ Für Pflanzen hatte er damals schon ein Händchen – und bekam die Stelle. Ebenso das Okay seiner Frau für den im Vergleich zur Industrie nicht so hoch dotierten Job. Den Agrarwirt, Fachrichtung Golfplatzpflege, holte er nach Feierabend nach. Den Meister sattelte er später drauf.

Jeden Tag alles richtig machen

Ohne das erworbene Fachwissen wäre es kaum möglich, „jeden Tag alles richtig zu machen“ – was Voigt zumindest anstrebt, um „die Gräser jeden Tag im gleichen Zustand hinzukriegen“. Das beginnt mit der Auswahl der Gräser bei Besuchen im Bundessortenamt, reicht über das tägliche Ausbessern von Löchern, das Vertikutieren, Besanden und Belüften des Bodens und endet nicht bei der obligatorischen Dokumentation aller Nitrat-, Phosphor- und Kali-Gaben. Die Untere Naturschutz- und die Untere Wasserbehörde wachen darüber. Auf den intensivst gepflegten Greens habe er sich langsam an die Halbierung der Stickstoffgaben auf 120 bis 160 Kilogramm pro Hektar und Jahr herangetastet, berichtet der Agrarwirt. Beim Grundwasser-Monitoring würden 13 Milligramm Nitrat pro Liter nie überschritten. Da ist der Chef-Greenkeeper mit sich im Reinen. Der Grenzwert fürs Grundwasser liegt bei 50 Milligramm.

36-er Handicap ist für Hüter des Grüns Pflicht

Das Leben und Wirken am Rande der Oberschicht – es fühle sich „wie eine kleine Familie“ an, versichert der Hüter des heiligen Ehlershausener Golfrasens. Viele der mehr als 1000 Mitglieder kennt und grüßt er namentlich – und das geht auch umgekehrt so. Was der Sport vom Gelände verlangt, weiß Voigt aus der Golfer-Perspektive, obwohl er selbst nicht spielt: Mindestens ein 36-er Handicap war Pflicht bei seiner Meisterprüfung, ein 31-er schaffte er damals. Ein natürliches Spannungsfeld zwischen Chef-Greenkeeper und bisweilen extrem anspruchsvollen Golfern lässt sich trotzdem nicht leugnen. „Man hat ja mit so vielen Wissenden zu tun“, spöttelt Golfer Friedhelm Buchholz, ein Club-Urgestein, das froh ist, dass Voigt sich von seinem Weg nicht so leicht abbringen lässt.

Von Martin Lauber