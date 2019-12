Burgdorf

Mit A-cappella-Chormusik zur Advents- und Weihnachtszeit im Gepäck kommt das Vokalensemble vox aeterna aus Hannover nach Burgdorf. Der 16-stimmige Chor tritt auf Einladung von Kirchenkreiskantor Martin Burzeya am Sonnabend, 21. Dezember, ab 18 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche an der Marktstraße auf. Der Erlös soll zur Hälfte in die Renovierung der Orgel und des Kircheninnenraums fließen.

Auf dem Programm für das Konzert am Vorabend des vierten Advents stehen Werke von William Byrd, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Paul Hindemith, Per Nørgård und John Gardner. Am Ende erklingt auch noch „Santiago“ aus „Path of Miracles“ von Joby Talbot – ein zeitgenössisches, 17-stimmiges Werk, das musikalisch die letzte Etappe des Jakobswegs darstellt. Die Fagottistin Susanne Fasnacht flankiert den A-cappella-Vortrag der Sängerinnen und Sänger, die unter Leitung von Justus Barleben vor zwei Jahren als Sieger aus dem niedersächsischen Chorwettbewerb hervorgingen, mit zwei passenden Solowerken.

Am Ende des Konzerts sammeln Helfer von den Konzertbesuchern der Kirchengemeinde Spenden ein. Diese will sich die Gemeinde mit dem Chor teilen.

Von Joachim Dege