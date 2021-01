Burgdorf

Seit Beginn der Corona-Pandemie steht bei Christel Straub ein fester Termin im Kalender: An jedem Mittwoch bläst die 74-jährige Burgdorferin ehrenamtlich vor einem Seniorenheim Trompete, insgesamt 60 Einsätze hat sie bislang absolviert. Die Rückmeldungen haben sie überwältigt, wie sie sagt. „Sie sind ein unerwartetes Geschenk.“

Die Idee zündete, als im vergangenen Frühjahr ein Auftritt ihres Posaunenchors St. Pankratius im Helenenhof coronabedingt ausfiel, erzählt Straub. Sie wollte weiter musizieren und damit ein Zeichen für Zusammenhalt setzen,. Doch vom Balkon aus traute sie sich nicht – dies praktizierten damals bundesweit Musiker. „Ich bin kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht“, begründet Straub ihre Zurückhaltung. Stattdessen beschloss die gelernte Goldschmiedin, sich mit ihrer Trompete vor dem Pflegeheim zu postieren – und legte los.

Christel Straub übernimmt das Instrument ihres Sohnes

Anfangs spielte Straub an drei Nachmittagen in der Woche Blasmusik für die Bewohnerinnen und Bewohner. Immer eine Stunde lang und bei jedem Wetter, berichtet sie. „Nass geworden bin ich bisher nur zweimal.“ Inzwischen geht sie nur noch einmal wöchentlich zum Helenenhof, mittwochs um 15 Uhr. Denn die allein lebende Rentnerin hat noch zwei Minijobs und engagiert sich in weiteren Vorhaben ehrenamtlich. „Aber ohne meine Trompete kann ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen.“ Dabei war es Zufall, dass sie damit anfing. Ihr neunjähriger Sohn hatte seinerzeit von seinem Vater ein Flügelhorn geschenkt bekommen. „Er hatte aber kein Interesse dran.“ Straub hingegen irgendwann schon, sie nahm in Hannover bei einer Kirchenmusikerin Unterricht. „Sie sagte mir, ich schaffe damit schöne hohe Töne und sollte es deshalb auch einmal mit der Trompete probieren.“

120 Senioren hören wöchentlich die Lieder

Straub übt seitdem unermüdlich und regelmäßig auch zu Hause – mit Schalldämpfer, damit es nicht zu laut wird. „Ich will ja nicht die Nachbarn erschrecken“, sagt sie. Vor der Senioreneinrichtung an der Schillerslager Straße tritt sie an fünf verschiedenen Stellen auf, um den Gebäudekomplex einmal zu umrunden. „So haben alle Heimbewohner was davon“, sagt sie. 120 Menschen leben der Heimleitung zufolge in der aus mehreren Häusern bestehenden Seniorenresidenz.

An jeder Stelle spielt Straub etwa drei Lieder. Darunter seien „fast alle Volkslieder, die es so gibt“, berichtet sie und fügt hinzu, dass die Älteren die Texte oft auswendig kennen. „Sie haben sie damals noch in der Schule gelernt.“ In ihren Zimmern sängen die Leute manchmal mit. „Mit meiner Musik wollte ich den Bewohnern in dieser bedrückenden Corona-Zeit etwas Freude bereiten“, sagt Straub. Das ist geglückt, wie Heimleiterin Ute Litzinger bestätigt: „Wir sind dankbar für einen derart selbstlosen Einsatz.“ Für zahlreiche Menschen sei die Lage im Augenblick nur schwer zu ertragen. „Wir freuen uns über jeden Lichtblick“, sagt sie.

Bewegender Brief einer Angehörigen rührt die 74-Jährige

Mit Ehrenamt kennt sich Straub gut aus. Seit 1977 lebt Straub, aufgewachsen in Baden-Württemberg, in der Region Hannover. Sie schulte 1983 um und arbeitete fortan als Gruppenleiterin in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Nebenbei gründete sie in Garbsen einen integrativen Verein, in dem sich Menschen mit und ohne Einschränkungen gemeinsam betätigten – den „Berenbosteler Hobby-Kreis“. Für ihr Engagement erhielt sie im Jahr 1993 die niedersächsische Verdienstmedaille.

Mit den Reaktionen, die sie von Heimbewohnern des Helenenhofs oder von deren Angehörigen erreichten, habe Straub allerdings nicht gerechnet. „Mein Publikum ist hinter den Fenstern sonst nur selten sichtbar“, erläutert sie. Dass ihr zugehört werde, merke sie manchmal erst dann, wenn sich plötzlich ein Fenster öffne und ein winkender Arm zu sehen sei. Eine Pflegekraft rufe dabei: „Wir hören Sie, wir hören Sie!“

Am meisten habe sie aber ein Brief bewegt. Eine Frau hatte Anfang Dezember ihren sterbenden Vater im Heim besucht. Sie schrieb Straub: „Als ich die Terrassentür öffnete, schlug er die Augen auf, hob den Kopf und lauschte ganz entspannt den Klängen des klassischen Stückes. Danach legte sich seine innere Unruhe. Er wirkte zufrieden.“ Einige Minuten später habe die Tochter seinen letzten Atemzug begleitet.

