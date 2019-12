Familienbande ziehen in Burgdorf in die Kommunalpolitik ein. Ab Februar rückt Arne Hinz in den Rat nach. Er gehört dann der SPD-Fraktion an, der sein Vater vorsteht. Beim Mentoringprogramm des Landes bilden Bürgermeister Armin Pollehn und seine Tochter Roxana ein Tandem.