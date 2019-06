Burgdorf

Die Stadt pulsierte regelrecht am vergangenen Sonnabend: Denn nicht nur die Läden lockten Kunden mit ihren City-Samstag-Aktionen in die Innenstadt, sondern auch der Wochenmarkt und der beliebte Pferde- und Hobbytiermarkt auf den Flächen entlang der Aue. Darüber hinaus wurde das 6. Burgdorfer Straßenmusikfestival gefeiert.

In der kleinen Fußgängerzone traten vor Uhren Dittmann am Spittaplatz Musiker und Artisten auf. Organisiert wurde das Straßenmusikfestival von Kinderliedermacher Mathias Lück. Er sang zusammen mit Norbert Geiseler heitere Piratenlieder. Das Duo DelicARTe präsentierte den Passanten eine Akrobatikshow, für die die Fußgängerzone in eine Café-Szenerie verwandelt wurde.

Spinnen bis die Finger brennen

Auf dem Pferde- und Hobbytiermarkt standen neben Vögeln und Hühnern, Pferden und Fischen handwerkliche Arbeiten im Mittelpunkt. Aus Celle angereist war beispielsweise Hans Müller. In dritter Generation pflegt er die Kunst des Korbflechtens. „Ich war schon als kleines Kind neugierig auf das Handwerk“, sagte er. Seine Eltern hatten ihm beigebracht, wie Körbe geflochten werden. Ein paar Meter weiter hatten Barbara Kießner, Christa Sahlwey, Edeltraut Pohl-Weber und Martina Jensen ihre Spinnräder aufgebaut. Beinahe meditativ sehe die Arbeit aus, bemerkte eine Besuchern beiläufig. „Ist sie auch“, antworteten die vier Frauen beinahe gleichzeitig.

Von Laura Beigel