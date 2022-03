Hülptingsen

Engpässe bei den Waren, fehlende Fachkräfte – nach Einschätzung von Anneke Bongert hat sich die Situation für ihr Unternehmen Clou & Classic seit Monaten so verschärft, dass sie zum 30. Juni das Ladengeschäft schließt. Eingestellt wird auch die Produktion des firmeneigenen Fine-Bone-China-Geschirrs „Timeless“ und das Montieren von Öfen, wenn alle Aufträge abgearbeitet seien. „Wir sind nicht pleite“, betont die Geschäftsführerin und fügt hinzu, dass sie die Entscheidung nach monatelanger Überlegung getroffen habe.

Bongert führt das 1993 gegründete Unternehmen seit 2005, die Geschäftsräume befinden sich am Tuchmacherweg in Hülptingsen. Bis zur Corona-Pandemie funktionierten ihren Angaben zufolge die Lieferketten ohne Probleme: „Bei Öfen haben wir damals über Lieferzeiten von drei bis vier Wochen gesprochen.“ Jetzt seien Lieferzeiten von sechs Monaten eher die Regel als die Ausnahme, und es bestehe keinerlei Aussicht auf Besserung. „Wir beziehen viele unserer Öfen aus Skandinavien, vor allem aus Schweden“, sagt die Unternehmerin.

Corona kappt Lieferketten aus Skandinavien

Dort gebe es eher laxe Corona-Regeln, sodass Mitarbeiter permanent wegen einer Infektion und Erkrankung ausfielen. „Manch einer hat sich zwei-, dreimal angesteckt“, sagt sie und berichtet, dass sich dies auf die Produktion und die Auslieferung auswirke. „Und für mich heißt das, dass ich nichts fürs Herbstgeschäft bestellen kann“, sagt Bongert. Sie betont, alle bisher bestellten Öfen würden weiterhin ordnungsgemäß ausgeliefert – auch dann, wenn dies auf den Baustellen nicht bis Ende Juni möglich sei. „Zusätzlich bin ich persönlich natürlich auch nach dem 30. Juni noch ansprechbar, wenn es irgendwelche Probleme mit einem Ofen geben sollte“, sagt sie und fügt hinzu, die Garantieleistungen blieben gewährleistet. “

„Es gibt nur noch eine Dekor-Druckerei“

Problematisch sei auch die Lage beim Porzellan – in dem Segment aber nicht nur wegen Corona. „In Europa wird nur noch sehr wenig Geschirr produziert“, sagt die Geschäftsführerin. Das wiederum wirke sich auf Lieferanten und Geschäftspartner aus. „Es gibt nur noch eine Dekor-Druckerei, die solch hohe Qualität bietet, die ich erwarte“, sagt sie. Deshalb laufe auch diese Produktion bis zum Sommer aus. „Wer möchte, kann aber noch sein Geschirr ergänzen“, kündigt sie an. Ab Sonnabend, 5. März, beginne der Ausverkauf der Teile.

Fachkräfte verlassen das Unternehmen

Bestärkt in der Entscheidung, das Unternehmen aufzugeben, hat die Burgdorferin aber noch ein weiterer Aspekt. „Im Handwerk herrscht ein Mangel an Fachkräften“, sagt sie. Ein Mitarbeiter scheide im Sommer aus Altersgründen aus, ein weiterer aus gesundheitlichen. Neue Beschäftigte seien derzeit nur schwer zu finden. Bongert spricht von einem großartigen Team, das sie über Jahre begleitet hat und dem sie zu großem Dank verpflichtet sei – ebenso wie den Kunden. Sie werde die Aufgabe des Unternehmens noch länger beschäftigen. „Ich kümmere mich bis zur letzten Minute um die Garantie, Gewährleistung und Liquidation“, kündigt sie an.

Von Antje Bismark