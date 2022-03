Burgdorf

In der Landeshauptstadt fällt in diesem Jahr eine 720 Jahre alte Tradition: Auch Frauen dürfen künftig das Ehrenamt des Bruchmeisters übernehmen, was längst nicht allen Schützen gefällt. Und wenn es um Tradition und Männervereine geht, dann taucht – neben den Schützen aus Neustadt – auch immer der Club Germania aus Burgdorf als Beispiel dafür auf, dass Mann eben lieber unter sich bleibt. Zum Weltfrauentag an diesem 8. März erklären Christian July vom Vorstand der Germanen und Heike Völger von den Aue Rosen, weshalb der Vergleich aus ihrer Sicht hinkt. Und bei allem Verständnis für Gleichberechtigung, die an diesem Dienstag im Fokus steht: An der 140 Jahre alten Club-Germania-Geschichte soll sich nichts ändern.

Ein Mitglied des Vereins zeigt die Chronik, welche die Geschichte des Clubs Germania dokumentiert. Quelle: Susanne Wallentin (Archiv)

Die Grundlage für den Club legten 15 junge Männer: Sie traten nach einem Streit aus dem Männerturnverein von 1849 aus und luden im Burgdorfer Wochenblatt vom 9. September 1882 „ein wenig geheimnisvoll zu einer Gründungs-Versammlung ein, ohne den Ort genau zu nennen“, heißt es in der Festschrift zum 125-jährigen Bestehen des Clubs. Sein Ziel sei es gewesen, für Abwechslung in der Stadt zu sorgen, sagt July und fügt hinzu: „Damals war hier ja nicht viel los.“ Und auch das Germania-Denkmal an der St.-Pankratius-Kirche habe seinerzeit noch nicht dort gestanden. Aber: „Schon vor gut 100 Jahren lässt sich aus alten Aufzeichnungen und Zeitungen ablesen, dass die Burgdorfer sehr vielen Vereinen angehörten und dass die Vereine gut zusammenarbeiteten.“

Christian July vom Germanen-Vorstand sieht keine Notwendigkeit, den Club für Frauen zu öffnen. Quelle: Antje Bismark

So reagieren die Frauen der Germanen

Der Club Germania jedenfalls bot jungen, unverheirateten Männern eine Heimat: „Nach der Hochzeit mussten sie den Club verlassen, das wurde später aufgeweicht, und inzwischen gibt es für sie ja auch das Junggesellencorps“, sagt July. Beide Gruppen fänden sich unter dem Dach der Burgdorfer Schützengesellschaft als Korporation – wie andere eben auch. Dazu zählten neben der Schießsport- und der Damenabteilung auch die Jungschützen, der Spielmannszug und das Sportpistolencorps. Und eben die Aue Rosen.

Diese gründeten vor 22 Jahren die Ehefrauen der Germanen und der einstigen Junggesellen – als weibliches Pendant zu dem Club. Während es zum Start neben Bedenken auch einige Gegenstimmen gegen die Aufnahme in die Schützengesellschaft gab, hatten sich die Aue Rosen zu ihrem zehnten Geburtstag bereits etabliert mit ihren roten Hüten und schwarzen Anzügen. Sie wollten, hatten sie zur Gründung gesagt, eine Alternative zur Damenabteilung sein, ohne traditionelle Uniformen. „Es ist wichtig, die Tradition zu erhalten, aber wir müssen auch für Neues offen sein“, sagte die damalige Vorsitzende Anke Lübbe.

Heike Völger erstattet im Juni 2019 ihre Meldung beim Schützenumzug. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

„Wir können mit der jetzigen Lösung gut leben“

Heute leitet Heike Völger die Aue Rosen, sie verfolgt die Entwicklung bei den Bruchmeistern und die Diskussion in anderen Vereinen wie in Neustadt in der Tagespresse. „Für uns“, sagt die Burgdorferin, „trifft diese Diskussion aber nicht zu.“ Denn bei aller Tradition, die die Germanen mit der reinen Männer-Mitgliedschaft aufrecht erhielten, fühlten sich die Frauen nicht weniger gleichberechtigt. „Wir können mit der jetzigen Lösung gut leben“, sagt Völger. Zumal, auch das ergebe sich aus der Chronik der vergangenen zwei Jahrzehnte, die Aue Rosen längst eigene Akzente gesetzt hätten, ergänzt July. Das reiche von Regelungen beim Standarte-Tragen über Ketten bis hin zur Teilnahme an Schützenfestumzügen.

Gutgelaunt marschieren die Aue Rosen 2016 beim Umzug über die Marktstraße. Quelle: Sandra Köhler

„Alles andere wäre auch deshalb problematisch, weil die Aue Rosen ja mit Germanen oder Schützen verheiratet sind“, sagt der Weferlingser und spricht diplomatisch von familiären Schnittstellen, die kurze Absprachen, auch über wechselseitige Einladungen, auf kurzem Weg ermöglichten. Aktuell seien diese geselligen Begegnungen etwas „eingeschlafen“ wegen der Pandemie, doch July hofft für Germanen und Aue Rosen auf eine Wiederbelebung im Sommer oder Herbst. Und mit Blick auf die Bruchmeister hätte er sich einen Kompromiss gewünscht: ein Jahr Bruchmeister, ein Jahr Bruchmeisterinnen. „Dann wären alle vier wirklich gleichberechtigt gewesen.“

Von Antje Bismark