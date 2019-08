Burgdorf

Verblüffende Tricks und magische Momente in Kombination mit charmantem Wortwitz und pointenfunkelnder Komik sind die Markenzeichen des Zauberers und Comedians Desimo alias Detlef Simon. Am Sonnabend, 7. September, präsentiert der Künstler sein Soloprogramm „Zaubershow“ ab 20 Uhr im Veranstaltungszentrum StadtHaus an der Sorgenser Straße.

Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV), die Kulturabteilung der Stadt, das städtische Jugend- und Kulturhaus JohnnyB., der Verein für Kunst und Kultur in Burgdorf und die StadtHaus gGmbH setzen mit dem Auftritt des Entertainers ihre Kabarett- und Comedy-Reihe fort.

Desimo kombiniert an diesem ganz persönlichen „Best of“- Abend Höhepunkte aus fünf Soloshows zu einem neuen und verblüffend lustigen Erlebnis. Da trifft Uri Geller auf ein esoterisches Buch – und schon sind wir alle von dem Thema geheilt ... Der im Stutzen versteckte Zettel eines Fußballtorwarts spielt eine Rolle, außerdem ein „Super-Quiz“, bei dem es nichts zu gewinnen gibt.

In der abwechslungsreichen Show passiert viel, denn das Repertoire des Entertainers ist groß. Und spontan ist er obendrein. Der Künstler aus Hannover steht jetzt seit 28 Jahren auf der Bühne, entdeckt an sich immer wieder neue Facetten, spielt sie aus, wechselt die Rollen und bleibt dabei stets überraschend.

Karten in der HAZ-Geschäftsstelle

Eintrittskarten für die Show gibt es in der Geschäftsstelle des VVV an der Braunschweiger Straße 2 sowie in der HAZ-Geschäftsstelle an der Marktstraße 16, Telefon (0 51 36) 8 99 40. Einschließlich Vorverkaufsgebühr gibt es die Tickets zum Preis von 23 und 25 Euro.

Von Joachim Dege