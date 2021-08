Burgdorf

Eine pädagogisch fragwürdige Mischung aus Humor und Musik bringt der Comedian R-Zieher am Freitag, 17. September, mit ins JohnnyB. In seinem Programm „R-Zieher sind Superhelden!“ nimmt er den pädagogischen Alltagswahnsinn aufs Korn und berichtet dabei humorvoll von seinen eigenen Erfahrungen im Job.

Im Kino jagt ein Superheld den Bösewicht und wird nach dem Happy End bejubelt und gefeiert. Der R-Zieher weiß, dass es im echten Leben etwas anders ist: Da gibt es zwar auch Superhelden, doch diese werden eher nicht bejubelt. Sie feiern auch selbst nur selten ein Happy End, denn wenn sie mal frei haben, warten zu Hause ja immer noch die eigenen Kinder – und der ganze Job geht von vorn los.

Zwischen Erdnussallergie und Helikoptereltern

Der R-Zieher heißt mit bürgerlichem Namen Yves Macak und arbeitet seit mehr als 20 Jahren – wenig überraschend – als Erzieher. Aktuell steht er mit „R-Zieher sind Superhelden!“ auf der Bühne und verpackt in Komik, Parodien und musikalischen Einlagen eine wichtige Botschaft, deren Bedeutung besonders die Corona-Krise noch einmal betont hat. Für Macak sind seine Kolleginnen und Kollegen die unbesungenen Helden dieser Zeit, die sich jeden Tag aufs Neue einem Kampf gegen Erdnussallergie, Laktoseintoleranz und den immer größer werdenden Erwartungen der Helikoptereltern stellen müssen.

Bewaffnet mit einem pädagogischen Konzept – welches sich je nach Einrichtung auch mal ganz schnell ändern kann – und literweise Früchtetee stellen sie sich in Kitas, Schulen und auf Klassenfahrten jeder noch so schweren Aufgabe, findet der Comedian. So nimmt er das Publikum einen Abend lang mit auf eine Reise im Spagat zwischen Kasper und Superheld; eine Welt, „die nur ein Bruchteil von Männern in Deutschland überhaupt zu sehen bekommt“, schreibt er auf seiner Website.

Blitzschneller Wechsel auf der Bühne

Der Pädagoge steht schon seit Längerem regelmäßig auf der Bühne und gewann die allererste „Quatsch Comedy Club Talentschmiede“. 2012 kürte Sky Comedy ihn zum „Stern am Comedy-Himmel“. Gelobt wurde Macak von Kritikern immer wieder für seine Fähigkeit, blitzschnell zwischen tiefgreifenden Pointen, Musikeinlagen und Parodien seiner Mitmenschen zu wechseln und so dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.

Information: R-Zieher tritt am Freitag, 17. September, um 20 Uhr im JohnnyB., Sorgenser Straße 30, in Burgdorf auf. Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, Telefon (0 51 36) 18 62, und auf www.reservix.de für 25 Euro. Beim Besuch der Veranstaltung gelten die aktuellen Hygienevorschriften und Abstandsregeln.

Von Elena Everding