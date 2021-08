Burgdorf

Im Schlosspark soll im September „Das Sommerspektakel – der besondere Comedy-Abend“ steigen. Erwartet werden am Dienstag, 7. September, Comedian Martin Sierp, Musikkabarettist Armin Fischer und Comedy-Mime Herr Niels. Den Abend im Rahmen des Burgdorfer Culturcircus veranstalten das StadtHaus, der Verein für Kunst und Kultur (VKK), der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) und das JohnnyB. gemeinsam.

Den Anfang macht Martin Sierp. Der Verwandlungskünstler war lange mit Sascha Grammel und Timothy Trust als Trio „Die Zauderer“ unterwegs. Seit fünf Jahren reist er mit seinem Soloprogramm durch ganz Deutschland und schlüpft in die unterschiedlichsten Rollen. Sierp, der auch Weltmeister in Comedy Magic ist, tritt regelmäßig als Moderator auf und spielte unter anderem schon auf den Bühnen des Hamburger Schmidt Theaters und des „Quatsch Comedy Club“.

Zwischen Flohwalzer und Mondscheinsonate

Musikkabarettist Armin Fischer erzählt in seinem Programm vom Alltag eines klassischen Pianisten. Fischer ist ausgebildeter Konzertpianist. Ob Flohwalzer oder Mondscheinsonate – das Programm von Fischer lebt von trockenem Humor und der Improvisation am Klavier.

Wesentlich leiser wird es beim Auftritt von Herrn Niels. Der Comedian-Mime trat bereits beim Deutschen Filmpreis in Berlin, dem „Nightwash Comedy Club“ und dem „Daidogei Worldcup“ in Japan an. Herr Niels wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Sein Programm ist eine Mischung aus Visual- und Stand-up-Comedy.

Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr

Die Veranstaltung gehört zum Corona-Sonderprogramm „Niedersachsen dreht auf!“ und wird von der Region Hannover und dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. Einlass ist ab 18.30 Uhr, die Vorstellung startet um 19.30 Uhr. Karten gibt es online auf www.reservix.de sowie in der VVV-Geschäftsstelle, Braunschweiger Straße 2. Bei dem Besuch des Sommerspektakels gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. 

Von Leona Passgang