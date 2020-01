Burgdorf - Container-Kita in Ehlershausen geht am Montag in Betrieb

Im Burgdorfer Ortsteil Ehlershausen können ab Februar weitere 15 Krippen- und 25 Kindergartenkinder betreut werden. Möglich ist das durch den Aufbau eines Containermoduls, dessen Inneneinrichtung in dieser Woche fertiggestellt wird.