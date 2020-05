Burgdorf

Die Großfamilie. Ein Gospelchor. Die Nachbarn. All das hätte sich eine Burgdorferin für ihr Begräbnis gewünscht, die in den vergangenen Tagen gestorben ist. Stattdessen, sagt Bestatter Thorsten Volkmann, durften lediglich zehn Trauergäste am Grab stehen. „Aus meiner Sicht muss das Land Niedersachsen dringend seinen Kurs bei Bestattungen ändern “, sagt er. Die Einschränken nach den ersten Wochen der Corona-Pandemie hätten anfangs ihre Berechtigung gehabt– müssten nun aber geprüft werden.

Volkmann spricht von emotionalen Momenten, von einer außergewöhnlichen Spannung bei den Hinterbliebenen. „Sie sehen, wie Geschäfte öffnen, über Lockerungen diskutiert wird, doch für sie in ihrer seelischen Not ändert sich nichts“, weiß er aus den Gesprächen und spricht von einer Belastung für die Herzen. Am Anfang habe es Verständnis dafür gegeben, dass Beisetzungen mit zehn Personen und unter freiem Himmel nur stattfinden durften. „Jetzt sehen die Trauernden, wie sich 90 Kunden in einem geschlossenen Discounter drängen, und fühlen sich vergessen“, sagt der Bestatter.

Andere Bundesländer lockern die Regeln bei Bestattungen

Er wünscht sich für die Hinterbliebenen eine neue Regelung, wie sie andere Bundesländer längst erlassen haben. Die Verordnungen sehen mehr Trauergäste am Grab mit dem gebotenen Abstand vor, was sich auf Friedhöfen durchaus realisieren lasse. „Ich kann mir sogar vorstellen, dass Familien und Freunde eine Maske tragen würde, wenn das die Voraussetzung für die Lockerung wäre.“ Noch nutzten viele den Mund- und Nasenschutz aus eigenem Ermessen, um das Infektionsrisiko zu senken. Sie verzichten auf Händeschütteln, Umarmungen: „Jeder sieht die Notwendigkeit, wünscht sich aber, dass ein größerer Familien- und Freundeskreis auch Abschied nehmen darf.“

Und mit Blick auf Verstorbene und Hinterbliebene, die eine Urnenbeisetzung auf die Nach-Corona-Zeit verschieben wollen, sagt Volkmann: „Das ist trauerpsychologisch eine Katastrophe, weil die Angehörigen so lange nicht zur Ruhe kommen.“ Sie könnten nicht abschließen mit dem Sterben und dem Tod. Und deshalb versuchten die Berufsverbände immer wieder, dieses Thema bei der Landesregierung anzusprechen.

„Uns darf die Schutzkleidung nicht ausgehen“

Gleiches gelte für die Systemrelevanz, die das Land den Bestattern noch nicht anerkannt habe – im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Das wirke sich nachhaltig auf die Arbeit aus, sagt Volkmann. Vor der Pandemie hätten sich die Beerdigungsunternehmen mit Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln auch versorgt – im normalen Maß. „Wir haben ja auch andere Infektionen, deshalb kennen wir das Thema.“ Aber Corona bedeute eine neue Herausforderung: Die Beschaffung des Materials werde schwieriger und teurer, weil eben die Systemrelevanz fehle. „Wenn wir aber eine Situation wie Wolfsburg bekommen mit so vielen Covid-Toten, dann reicht unsere Ausrüstung schlicht nicht.“

Hinzu komme, dass die Systemrelevanz den Bestattern auch die Bewegungsfreiheit ermögliche – durchaus ein wichtiger Aspekt in Zeiten einer Pandemie, wie Volkmann sagt. Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern: All diese Bundesländer hätten vorgelegt, nun sei Niedersachsen gefragt. „Es darf nicht passieren, dass uns Schutzkleidung ausgeht und wir Familien allein lassen müssen“, mahnt er und hofft auf die Einsicht der Politik.

Von Antje Bismark