Burgdorf

Im Haus Wassergarten des Pflegeunternehmens AR Seniorendienste an der Dierener Straße herrscht seit Donnerstag große Erleichterung. Ein Impfteam hat dort am Donnerstag 111 Bewohner und Mitarbeiter gegen Corona geimpft. Die Bereitschaft, sich mithilfe des vom Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Impfstoffs gegen Covid-19 zu schützen, war nach Darstellung von Pflegedienstleiterin Tamara Schmid hoch in der Einrichtung.

Am Mittwoch erreichte Schmid überraschend der Anruf der Feuerwehrleitstelle, die den Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums von Region und Landeshauptstadt auf dem Messegelände in Hannover koordiniert. Die Leitstelle kündigte schon für den Folgetag ein Impfteam an. Das vierköpfige Team 8 der Johanniter, angeführt von dem in Sehnde niedergelassenen Allgemeinmediziner Hans-Jürgen Sommer, schlug am Donnerstagvormittag an der Dierener Straße auf und begann kurz nach 9 Uhr mit der lange herbeigesehnten Impfung. Das Team arbeitete bis in den späten Nachmittag hinein. Zuletzt kümmerte es sich um die bettlägerigen Hausbewohner.

Impfteam verabreicht 111 Menschen Covid-19-Schutz

Schmidt hatte dafür 111 Impfwillige angemeldet. Eine 74 Jahre alte Bewohnerin war die Erste, die den Pfizer-Biontech-Impfstoff verabreicht bekam. „Die war sehr erleichtert, dass sie geimpft wird“, berichtete Pflegekraft Lisa-Marie Runkel hinterher.

Im Haus Wassergarten kümmern sich annähernd 20 Pflegekräfte im Schichtbetrieb um die 70 Bewohner. Lediglich fünf Senioren lehnten laut Schmid eine Impfung ab. Bei den Pflegekräften, die sich mittlerweile jeden zweiten Tag einem Test unterziehen müssen, hätten sich vier gegen einen Corona-Schutz entschieden. Schmid, die nach eigenem Bekunden am Vortag noch total aufgeregt war, ging mit gutem Beispiel voran und ließ sich die Spritze setzen. „Ich bin total glücklich, dass ich die Impfung gemacht habe.“

Zur Galerie Bewohner und Mitarbeiter im Pflegeheim Wassergarten sind die Ersten, die den Impfstoff von Pfizer-Biontech verabreicht bekommen.

Außer ihr und ihren Kolleginnen bekamen auch Mitarbeiter aus der Küche, aus der Verwaltung und der Hauswirtschaft die Spritze an den Oberarm gesetzt. Das übernahm Rettungsassistent David Wunder, nachdem Mediziner Sommer die Impfkandidaten zuvor ausführlich aufgeklärt hatte. Pro Glasampulle waren es jeweils sechs Impfdosen, die Wunder aufzog.

Schutz herrscht sieben Tage nach den zweiten Impfung

In drei bis vier Wochen, so Schmid, werde das Impfteam erneut ins Haus Wassergarten kommen, um den Geimpften die zweite Dosis zu verabreichen. Bis dahin ist weiter Vorsicht und penible Hygiene geboten. „Erst am siebten Tag nach der zweiten Impfung sind die Menschen dann nach Angaben des Herstellers Biontech zu 95 Prozent geschützt“, sagte Wunder.

In Burgdorf waren nach Angaben der Region Hannover am Donnerstag 61 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, vier mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 158,6. Drei Burgdorfer seien bislang an einer Covid-19-Infektion verstorben. Im Heim Celler Tor sind laut Regionsverwaltung immer noch 27 Bewohner und sechs Mitarbeiter infiziert.

Von Joachim Dege