Burgdorf

Ein Zehntklässler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule ist am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb muss das Gesundheitsamt der Region Hannover nun entscheiden, ob und wie viele Mitschüler in Quarantäne müssen, weil sie als K1-Personen – also jene mit unmittelbarem Kontakt – gelten. „Wir warten auf die entsprechende Information“, sagte Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke am Nachmittag.

Ihren Angaben zufolge lernt der Jugendliche im Abschlussjahrgang und damit im Szenario B, bei dem die Schüler an jedem zweiten Tag zum Präsenzunterricht kommen. „Allerdings sind die Lerngruppen kleiner als eine halbe Klasse, weil einige Eltern ihre Kinder vom Präsenzunterricht freigestellt haben“, sagt die Schulleiterin. Aber natürlich hätten sich mit dem infizierten Schüler auch andere Mitschüler im Raum aufgehalten. Nach Aussage van Waveren-Matschkes war der Junge zuletzt am 5. Februar im Unterricht gewesen.

Anzeige

Für Donnerstag meldet die Region Hannover fünf neue Infektionen, damit haben sich seit Beginn der Pandemie 579 Frauen, Männer und Kinder mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell sind 56 Burgdorfer infiziert. Inzwischen wirkt sich aus, dass sich weniger Menschen infizieren als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 57,1, am Mittwoch betrug der Wert noch 88,8.

Von Antje Bismark