Burgdorf

Rasant – anders lässt sich der Anstieg der Fallzahlen mit einer Corona-Infektion seit einer Woche nicht beschreiben. So meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Donnerstag insgesamt 20 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag, aktuell haben sich 78 Burgdorfer mit dem Coronavirus angesteckt. Seit Beginn der Pandemie waren es 727 Frauen, Kinder und Männer. Wegen der neuen Entwicklung schnellt die Sieben-Tage-Inzidenz in die Höhe: Sie liegt am Donnerstag bei 161,8 (Mittwoch: 130,1). Regionsweit beträgt der Wert 106,2, trauriger Spitzenreiter ist Burgdorfs Nachbargemeinde Uetze mit 184,7.

Einen ausgesprochenen Hotspot gibt es nach Aussage von Regionssprecher Christoph Borschel nicht. Noch immer infizieren sich die meisten Burgdorfer im familiären Umfeld. Das gilt auch für zwei Neuerkrankungen in der Flüchtlingsunterkunft Vor dem Celler Tor. Dort wurde am Dienstag und Mittwoch jeweils ein Infizierter gemeldet, am Donnerstag kamen zwei weitere Erkrankte hinzu. „Alle Personen kommen aus einem Haushalt“, sagt Stadtsprecherin Alexandra Veith. Ihren Angaben zufolge befinden sich seit Mittwoch neun Bewohner in Quarantäne, zu ihnen gehören auch die beiden zuletzt gemeldeten Covid-19-Patienten.

Von Antje Bismark