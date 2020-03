Burgdorf

„Die Stimmungslage hat sich in der vergangenen Woche grundlegend geändert“: Mit diesem Satz fasst Bürgermeister Armin Pollehn seine Beobachtungen zusammen. Jeden Tag fuhr er durch Burgdorf, sprach Einwohner auf die geltenden Einschränkungen an – und erlebte am Sonnabend bei einer Kontrolle mit Ordnungsamtschef Christian Enderle und Polizeibeamten, dass sich die Burgdorfer weitgehend an die Allgemeinverfügung hielten.

„Am Montag herrschte ja fast noch Urlaubslaune“, sagt Pollehn, doch am Freitag und vor allem am Sonnabend habe er feststellen können, dass die Mehrzahl der Einwohner die Lage richtig erkannt hätten. Mit Enderle und den Polizeibeamten schaute er, ob die Geschäfte geschlossen hatten.

„Die meisten Inhaber informierten ihre Kunden mit einem Zettel über die Schließung, andere, wie die Fleischerei Zimmermann, baten mit Hinweisen um den notwendigen Sicherheitsabstand“, sagt Pollehn. Auf dem Wochenmarkt rückten die Betreiber ihre Stände auseinander, um breitere Gänge zu schaffen, und markierten mit Kreide, wie die Kunden sich anstellen sollten. Das habe fast ausnahmslos gut funktioniert.

Burgdorf setzt auf Tandemlösung

Mehr noch: „Einige Passanten dankten den Polizisten auch für ihre Arbeit“, sagt Pollehn, der am Freitag mit den Bürgermeistern der anderen Regionskommunen und Regionspräsident Hauke Jagau das Vorgehen in einer Telefonkonferenz besprochen hatte. „Letztlich möchten wir eine Ausgangssperre verhindern, weil sie eine massive Einschränkung der Persönlichkeitsrechte bedeutet“, sagt Pollehn. Das gelinge aber nur, wenn sich alle an die derzeit geltenden Regeln hielten. „Gleichwohl kann sich diese Situation schon heute Abend ändern“, sagt Pollehn am Sonntag.

Inzwischen tage der Krisenstab täglich im Rathaus – die Lage müsse Tag für Tag neu bewertet werden. „Um handlungsfähig zu bleiben, setzen wir auf eine Tandemlösung“, sagt der Bürgermeister. Es gebe letztlich zwei Teams für den Krisenstab, von denen eines im Rathaus, das andere im Homeoffice arbeite. Jedem Team gehören Pollehn oder die Stadträte Michael Kugel und Silke Vierke, die Fachbereichsleiter Rainer Herbst und Andreas Fischer sowie Mitarbeiter aus den einzelnen Abteilungen an.

Pollehn : „Klärwerk darf nicht vom Netz gehen“

„Uns geht es darum, die für die Stadt kritische Infrastruktur aufrecht zu erhalten“, sagt der Bürgermeister. Als wichtigste Aufgaben gelte es, den Betrieb des Klärwerks zu sichern, das nicht vom Netz gehen dürfe, und die Auszahlung von Geld, beispielsweise im Bereich der Jugendhilfe und der Sozialleistungen, zu gewährleisten. Das Ordnungsamt kontrolliere zudem die Spielplätze, auch in den Ortsteilen, um eine Nutzung auszuschließen.

Parallel dazu verfolgten alle Beteiligten die aktuellen Entwicklungen. Wenn beispielsweise das Land wie am Freitagnachmittag die Schließung von Gaststätten und Cafés verfüge, folge die Anordnung durch die Region, die Kommunen wie Burgdorf dann umsetzen müssten. Dann gebe es eine Telefonkonferenz mit Jagau und den Regions-Bürgermeistern, um das Handeln abzustimmen.

Gleichwohl werde er seine Touren und Rundgänge durch Burgdorf fortsetzen – auch um Präsenz zu zeigen, ansprechbar zu bleiben und Probleme aufzunehmen. „Ich bin aber sehr froh, dass die Burgdorfer sich jetzt auf die Situation einstellen und über eine Facebook-Gruppe nachbarschaftliche Hilfe organisieren“, sagt er.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark