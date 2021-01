Burgdorf

Corona-Leugner, die sich der sogenannten Querdenker-Bewegung zugehörig fühlen, haben vor dem Jahreswechsel in Ehlershausen mithilfe von Flugblättern Verschwörungsfantasien und Falschinformationen über die Pandemie verbreitet. Hausbesitzer fischten auf hochwertiges Papier gedruckte Handzettel aus ihren Briefkästen. Darauf warnen die Verschwörungsfantasten vor einem angeblich drohenden Impfzwang und stiften dazu an, die dringend empfohlenen AHA-Regeln zum Infektionsschutz über Bord zu werfen.

Messemanagerin Ingrid Steenken aus dem Tulpenweg in Ehlershausen ist ebenso empört wie der Kinobetreiber Christian Lindemann und dessen Nachbar Rainer Friedrich aus der Händelstraße. Alle Drei haben gemeinsam, dass sie kurz vor dem Jahreswechsel in ihren Briefkästen drei nicht adressierte Wurfsendungen fanden. Auf den vierfarbigen Papieren im DIN-A4- und DIN-A5-Format ist unter anderem die Rede von einer „Fake-Pandemie“.

Verschwörungsfantasten verballhornen AHA-Regeln

Mit dem Slogan „Ab Heute Angstfrei“ verballhornen die Initiatoren die von der Bundesregierung und den Ländern auf wissenschaftlichen Rat hin empfohlenen AHA-Infektionsschutzregeln: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen. Auf einem mit Bundesadler garnierten Handzettel empfiehlt ein „Buntes Ministerium für gesunde Heiterkeit“ stattdessen, einander zu umarmen, gemeinsam zu singen und zusammen zu tanzen als „AHA-Formel“ der Zukunft, um an anderer Stelle die getroffenen Schutzmaßnahmen als rechtlich fragwürdig zu verunglimpfen.

Steenken ist zutiefst empört. Als Rheumapatientin gehört sie einer Risikogruppe an und lebt deshalb mit ihrer Familie seit März in strenger Quarantäne. Ihr Onkel lebt in Süddeutschland in einem Pflegeheim, in dem bereits 30 Bewohner an Corona starben. Als sie die Handzettel am 29. Dezember in ihrem Briefkasten fand, war sie so aufgewühlt, dass sie zum Telefonhörer griff und die Polizei in Burgdorf über die offensichtlichen und aus ihrer Sicht nachgerade kriminellen Falschinformationen in Kenntnis setzte. Die verwies sie an die Onlinewache. Zu umständlich und zu zeitraubend, befand Steenken und erstattete schließlich doch keine Anzeige.

Polizei will Angelegenheit der Staatsanwalt vorlegen

Wütend macht sie die gezielte Desinformation dennoch. Lindemann ist nicht minder verärgert. Er zeigt kein Verständnis dafür, „dass jemand so einen Dreck verbreitet in einer solchen Lage und die Leute mit gezielter Desinformation in die Irre leitet“, schimpft der Unternehmer. Auch er erwog, Strafanzeige zu erstatten, unterließ es dann aber doch. Derweil teilt Polizeisprecher Stephan Bente mit, dass sich die Polizei nach Bekanntwerden mit dem Vorgang befasst. Er leitete die Angelegenheit an den Zentralen Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover weiter, der den Fall zur Prüfung der Staatsanwalt vorlegen will.

Laut Bente ist nicht auszuschließen, dass es sich um Straftaten handelt. Die verunglimpfende und missbräuchliche Verwendung des Bundeswappens könne ebenso eine Straftat darstellen wie das unerlaubte Betreten von Grundstücken zur Verteilung von Falschinformationen. Letzteres könne den Straftatbestand des Hausfriedensbruchs erfüllen.

Kamera zeichnet die Austrägerin am Briefkasten auf

Austrägerin der Handzettel war eine Frau um die 40 mit einer Sechzigerjahre-Schmetterlingsbrille, wie Steenken zweifelsfrei belegen kann. Ihre nach einem Einbruch in ein Nachbarhaus am Haus installierte Kamera habe aufgezeichnet, wie die mit Jeans und Parka gekleidete dunkelhaarige Frau ohne Mundschutz am 28. Dezember um 14.56 Uhr das Grundstück betrat, aus ihrer Umhängetasche die Hetzschriften fingerte und in den Briefkasten steckte. Die Zettel wie das Gesicht der Frau seien gut erkennbar. Auch dem will die Polizei nun nachgehen.

Auch im Briefkasten von Friedrich lagen die Wurfzettel. „So einen Schwachsinn werfe ich in den Müll“, quittierte er die Aktion der Verschwörungsfantasten. „Spätestens wenn die Leute selbst im Krankenhaus liegen, denken sie anders.“

