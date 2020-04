Fünf Musiker, drei Standorte in der Höhe, ein Lied: Am Ostermontag erklang in Burgdorf pünktlich um 12 Uhr die Europahymne auf dem Dach des Raiffeisenturms und dem Turm der St.-Pankratius-Kirche sowie im Korb der Drehleiter der Feuerwehr – als musikalisches Symbol der Solidarität. „Klang der Türme“ nannte sich die Aktion.