„Wir produzieren lauter wichtigste Weihnachtswünsche“, sagt Carolin Hofmann, fachliche Leiterin der Weststadt-Reha, zwar schmunzelnd – denn zum Fest wünscht man sich ja vor allem Gesundheit. Sie meint das aber doch mit einem ernsten Hintergrund. Denn auch in Zeiten der Corona-Pandemie geht vielen Menschen der Wunsch nach Gesundheit sehr schnell über die Lippen. Und dazu gehört für die Physiotherapeutin nicht nur der Schutz vor dem Coronavirus, sondern auch das Bemühen um ein weitgehend schmerzfreies Leben und den Erhalt der Beweglichkeit. Deshalb lenkt die Burgdorferin für sich und ihre Kollegen in der Praxis, aber auch an anderen Standorten nun auf die ambulante Versorgung von Patienten.

„Es ist richtig und wichtig, dass die stationären Einrichtungen ausreichend versorgt werden mit Masken und Schutzanzügen“, sagt bei einem Ortstermin der Geschäftsführer der Weststadt-Reha, Mike Wrensch. Aber dabei dürfe niemand die Bedeutung ambulanter Anbieter unterschätzen, die engen Kontakt zu den Patienten hielten. Sie benötigten ebenfalls die entsprechende Ausstattung – zumal sie teilweise auch Hausbesuche absolvierten – und vor allem auch die finanzielle Entlastung für ihre Arbeit.

Praxis besorgt sich Schutzausrüstung selbst

Rund 20 Beschäftigte zählt die Praxis, die sich vor 25 Jahren gründete und inzwischen auf mehreren Säulen funktioniert. Zum einen trainierten Patienten nach Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Atemwegsproblemen in einem medizinischen Fitnessbereich. „Viele kommen nach einem stationären Aufenthalt zu uns, sie erhalten beispielsweise von der Deutschen Rentenversicherung die Anschlussbehandlung“, sagt Hofmann. Zudem wachse der Anteil der Burgdorfer, die selbst etwas für ihre Gesundheit tun wollen und deshalb die Kosten für das präventive Training privat zahlen.

Sie fallen derzeit als Nutzer komplett weg, die andere Gruppe indes setzt oftmals aus Sorge vor einer Infizierung ihr Training aus. „Dabei“, sagt Hofmann, „arbeiten wir mit Schutzmasken, desinfizieren nach jeder Behandlung die Bänke und die Therapiematerialien – trotz aller Probleme bei der Beschaffung.“ Diese gelinge dank guter Netzwerke, ergänzt Wrensch. Gleichwohl betonen beide, dass auch das Team von der ständigen Angst begleitet werden, ungewollt von einem Patienten angesteckt zu werden oder jemanden selbst zu infizieren. „Deshalb gibt es bei uns keinerlei Diskussionen über die Vorsichtsmaßnahmen“, sagt Wrensch, allen Mitarbeitern durchaus dankbar.

Plädoyer für ambulante Rehabilitation

Ein zweites Standbein der Praxis bildet die Rückenschmerztherapie, die bei einer akuten Erkrankung vom Arzt verschrieben wird und die regulär weiterlaufen kann, weil Patienten und Therapeuten auch an den Geräten den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten können. Und zu guter Letzt bietet die Weststadt-Reha die klassische Physiotherapie für Patienten mit einer ärztlichen Verordnung und für Selbstzahler an. „In diesem Fall stehen wir in direktem Kontakt, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden“, sagt Hofmann und spricht dabei von einer Abwägung für jeden Patienten. „Wenn sich jemand in der dritten Chemotherapiestufe befindet, dann überlegt er sehr genau, ob er aus Infektionsschutzgründen zu Hause bleibt oder ob er sich hier eine Linderung von starken Rückenschmerzen holt“, erzählt sie aus Erfahrung.

Deshalb plädieren Wrensch und Hofmann dafür, die ambulante Versorgung aufrechtzuerhalten – auch wenn die Praxis erste Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt hat. „Es ist schizophren: Zu Jahresbeginn konnte ich keine freien Termine vergeben, jetzt schiebe ich die Termine so, dass ich die zeitlichen Lücken möglichst klein halte“, sagt Hofmann. Sie könne die Angst vor einer Infizierung nachvollziehen, deshalb erstellt das Team jetzt Videos fürs Training im heimischen Wohnzimmer und bringt ausgedruckte Übungszettel direkt zu Patienten mit Knieschmerzen, die kein Internet haben. „Wir möchten die Community stärken“, sagt Wrensch und fügt hinzu, dass die Patienten deshalb jetzt auch eine Plattform für ihre Fragen und Wünsche erhielten.

Sina Theinert vom Physiotherapie-Team nutzt die Zwangspause für eine Trainingseinheit. Quelle: Antje Bismark

„Bund sollte finanzielle Unterstützung übernehmen“

Parallel dazu setzt sich der Geschäftsführer dafür ein, dass die Kostenträger schon jetzt über die Finanzierung während und nach der Corona-Pandemie entscheiden. „Wir haben keinen Rettungsschirm oder keinen steuerfreien Bonus“, sagt er und berichtet von Antragsverfahren, die kurzfristig geändert wurden und deshalb doppelte Arbeit machten. Zwar hätten die Kostenträger inzwischen die Fristen verlängert, in denen eine Therapie begonnen werden müsse oder für die sie unterbrochen werden könne. Doch das werde nicht reichen, um die Existenz vieler Praxen zu sichern.

Deshalb setzt sich Wrensch – auch über die Berufsverbände – dafür ein, dass das ambulante Versorgungssystem nicht in Vergessenheit gerät. Denn dann bestehe die Gefahr, sagt Hofmann, dass viele Fachkräfte in die stationäre Pflege oder Behandlung wechselten und sich nach der Corona-Pandemie die ohnehin angespannte Lage in den Praxen noch mehr verschärfe. Wrensch plädiert zudem dafür, dass die Bundesregierung den Vorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten Roy Kühne umsetzt, den ambulanten Therapeuten den Betrag zu zahlen, den sie im Monat des Vorjahres verdient hatten. „Damit wäre uns und vor allem den Patienten wieder die Sicherheit gegeben.“

