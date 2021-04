Burgdorf

Die Stadt Burgdorf wird keine Luftreiniger für Kitas anschaffen, um die Virenlast in den Einrichtungen zu senken und das Infektionsrisiko mit Covid-19 zu minimieren. Das hat eine Allianz von SPD, CDU, FDP und AfD in der Ratssitzung am Donnerstagabend im Stadthaus entschieden. Nur die WGS, die Grünen und die beiden Einzelratsherren Michael Fleischmann (Die Linke) und Mirco Zschoch (parteilos) votierten für die Geräte.

Damit ist die Initiative von Eltern gescheitert. Mütter und Väter, deren Kinder in der Kita Weststadt untergebracht sind, hatten den Stein ins Rollen gebracht, als sie der Stadt im vergangenen Sommer anboten, sich an den Kosten zu beteiligen. Doch das Rathaus lehnte ab und erklärte Luftreiniger für untauglich dafür, der Pandemie beizukommen.

Verbündete fand die Elterninitiative in der mittlerweile mit der WGS fusionierten Ratsfraktion der Freien Burgdorfer, die das Thema in die Ratsgremien trug, eine Onlineinformationsveranstaltung mit Geräteherstellern auf die Beine stellte und mit den Grünen bis zuletzt für die Anschaffung kämpfte.

SPD spricht von einem „Wahlkampfmanöver“

Im Rat lieferten sich Gegner und Befürworter eine engagierte Debatte. Einzig SPD-Fraktionschef Gerald Hinz ließ sich zu Polemik hinreißen, als er den bereits im Oktober gestellten Ratsantrag der ehemaligen Gruppenpartner WGS und Freie Burgdorfer (FB) als „Wahlkampfmanöver“ abtat. Elternvertreter Michal Honnens zeigte sich in der Einwohnerfragestunde „fassungslos“ über die aus seiner Sicht von der SPD gezeigte Respektlosigkeit gegenüber dem Elternanliegen.

Elternvertreter Michal Honnens zeigt sich nach der ablehnenden Entscheidung des Rats tief enttäuscht. Quelle: Joachim Dege

Selbst Befürworter räumten ein, dass sie diesem anfangs skeptisch gegenüber standen. Sämtliche im Vorfeld von der Stadtverwaltung ins Feld geführten Gegenargumente seien entkräftet, argumentierten unisono Rüdiger Nijenhof (FB), Volkhard Kaever, Kurt Ulrich Schulz (beide WGS) und Hartmut Braun (Grüne): Weder seien die Geräte zu teuer und ihre Betriebskosten unangemessen hoch, wie Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) noch vor einem Monat öffentlich behauptet hatte, noch seien die Geräte zu laut oder gar Klimakiller wegen eines angeblich zu hohen Energieverbrauchs.

Gegner der Luftreiniger zeigen kein Einsehen

Die Befürworter appellierten eindringlich an ihre Ratskolleginnen und -kollegen, die voraussichtlich benötigten 150.000 Euro in die Hand zu nehmen, um damit die Betreuungskräfte und die Kinder, für die es noch keinen Impfstoff gebe, zu schützen. Es nutzte nichts. CDU-Fraktionschef Klaus Köneke stellte die Glaubwürdigkeit etwa des Aerosolforschers Christian Kaehler infrage und hielt ein Plädoyer fürs Lüften von Innenräumen. FDP- Ratsherr Karl-Ludwig Schrader lehnte jede Diskussion rundweg ab. Die Geräte versprächen eine „trügerische Sicherheit“, befand SPD-Fraktionschef Gerald Hinz, weil sie Ansteckungen nicht gänzlich verhindern könnten.

Am Ende stimmten nur elf Ratsmitglieder für Raumluftfilter, 21 waren dagegen. Das sei enttäuschend, aber erwartbar gewesen, sagte Elternsprecher Honnens.

WGS-Ratsherr Rüdiger Nijenhof kann sich mit seinem Antrag, die Luftreiniger anzuschaffen, nicht durchsetzen. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege