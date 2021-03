Burgdorf

Die Stadt Burgdorf will zeitnah ein Corona-Testzentrum einrichten. Wo genau, das will der Krisenstab im Rathaus spätestens am Mittwoch entschieden haben, kündigte Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) an. Die Stadtverwaltung, die das Zentrum nicht selbst betreiben will, sei aktuell mit mehreren möglichen Partnern im Gespräch, unter anderem mit dem Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Bereits in der vergangenen Woche hat die Stadtverwaltung eine Lieferung von 2000 Schnelltests erhalten, gab Bürgermeister Pollehn in der Sitzung des Feuerwehrausschusses dieser Tage öffentlich bekannt. In den Genuss der Covid-19-Schnelltests sollten unter anderem auch Feuerwehrleute kommen, die trotz ihres systemrelevanten Wirkens laut Impfverordnung bislang nicht auf der Prioritätenlisten für das Impfen stehen. Laut Pollehn wollten die Kommunen über ihre Verbände genau das schleunigst erreichen und machten deshalb Druck beim Land.

Um sicherzustellen, dass die Feuerwehr auch in der Pandemie in ausreichender Zahl über die bei der Brandbekämpfung unverzichtbaren Atemschutzgeräteträger verfügt, sollen diese als erste getestet werden. Das Wann und Wo müsse die zuständige Ordnungsabteilung noch mit Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer absprechen. Der schlug umgehend vor, die Schnelltests bei der Leistungsüberprüfung der Atemschutzgeräteträger in Dachtmissen vorzunehmen.

Stadt stellt eigenen Mitarbeitern Schnelltests zur Verfügung

Der Bürgermeister verbindet mit den Tests die Hoffnung, dass die Mitglieder der Ortsfeuerwehren – negative Ergebnisse vorausgesetzt – bald wieder zu Übungsabenden zusammenkommen können. Stadtbrandmeister Heuer räumte ein, dass wegen der zurzeit streng untersagten Zusammenkünfte zu Übungszwecken in den Feuerwehrhäusern die Leistungsfähigkeit abnehme. Dies sei insbesondere bei Atemschutzgeräteträgern zu beobachten.

Das Rathaus kündigte am Montag Schnelltests auch für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung an, und zwar einmal pro Woche. Die Stadt stelle die Antigen-Speicheltests kostenlos zur Verfügung. Er selbst habe den Test auch schon verwendet, ließ Verwaltungschef Pollehn mitteilen. „Mit einem negativen Ergebnis.“

Von Joachim Dege