Burgdorf

Um dem nach wie vor beunruhigenden Infektionsgeschehen in der Stadt beizukommen, soll kommende Woche ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum in Burgdorf eröffnen. Betreiben wird es auf Bitten der Stadt die Löwen Apotheke im Kiosk am Spittaplatz.

Nach der Apotheke Apo+Fox an der oberen Marktstraße ist der Testkiosk der Löwen Apotheke die zweite Teststelle in der Innenstadt. Beide Apotheken gehören dem Pharmazeuten Hartmut Schaith, der zudem eine weitere Apotheke an der Marktstraße betreibt. Laut Schnaith sei die Stadt an ihn herangetreten mit der Bitte, die vorhandenen Testkapazitäten zu erhöhen. Aktuell liefen die Vorbereitungen für die Eröffnung am Montag, 19. April, auf Hochtouren.

Die Löwen Apotheke betreibt das neue Schnelltestzentrum am Spittaplatz. Quelle: Joachim Dege

In dem Testkiosk solle wie bereits in der Apo+Fox-Apotheke zunächst im Drei-Minuten-Takt getestet werden, kündigt Barbara Meinecke an. Sie leitet die Löwen Apotheke und zeichnet für die Organisation der Teststelle verantwortlich. Die Apotheke setze Stammpersonal sowie zusätzlich rekrutierte Aushilfen ein, um an zwei Schaltern die Anmeldung zu überwachen und die Nasenabstriche vorzunehmen.

Eine Anmeldung zum Test ist digital und analog möglich

Das Anmeldeverfahren will auch die Löwen Apotheke digital über die Internetplattform Covisa abwickeln. Dazu hat Apotheker Schnaith jetzt die Internetseite www.schnelltest-burgdorf.de einrichten lassen. Sie soll noch in dieser Woche scharfgeschaltet werden. Dort können sich Burgdorfer dann nach vorheriger Registrierung übers Handy oder am PC einen Testtermin buchen. Per E-Mail erhalten sie eine Viertelstunde nach dem Antigentest ihr Ergebnis zugesandt. Die Plattform sorgt auch dafür, dass im Fall eines positiven Tests zur notwendigen Nachverfolgung der Kontakte das Gesundheitsamt ins Bild gesetzt wird. Eine Anmeldung zum Test ist auch persönlich möglich.

Die Apo+Fox-Apotheke schafft nach eigenen Angaben zurzeit rund 200 Tests am Tag – bei einer täglichen Öffnungszeit von zehn Stunden. Die gleiche Anzahl an Tests soll auch der Testkiosk am Spittaplatz leisten. Sollte es erforderlich sein, könnten die Kapazitäten erhöht werden. Bis zu eine Verdopplung sei möglich, sagt Meinecke. Eine spürbar höhere Nachfrage nach Tests erwartet die Apothekerin vor und nach Himmelfahrt sowie am Pfingstwochenende. „Wir sind da flexibel: Sobald die Nachfrage da ist, werden wir die Kapazitäten erhöhen.“

Corona-Antigenschnelltests bietet in Burgdorf auch die Oliven-Apotheke an der Weserstraße in der Weststadt an. Eine Anmeldung ist digital über die Internetseite der Apotheke möglich, und zwar unter der Adresse oliven-apotheke-burgdorf.de.

Termine für Schnelltests vergibt die Apotheke darüber hinaus auch telefonisch unter der Rufnummer (01573) 5568408.

Von Joachim dege