Wenn am Montag die Viertklässler in die Gudrun-Pausewang-Grundschule (GPGS) zurückkehren, erwarten sie viele Veränderungen. Ihr Unterricht beginnt zeitversetzt, rot-weiße Flatterbänder und Pfeile auf dem Fußboden kennzeichnen die Wege, und im Unterrichtszimmer sitzt immer nur die Hälfte der Klasse. Deshalb gehen Schulleiterin Dorit Steenken und ihre Konrektorin Ann-Charlotte Pearson, zugleich Klassenlehrerin der 4c, auch nicht davon aus, dass sie gleich am ersten Tag mit Mathematik, Deutsch und Sachkunde beginnen werden. „Sicherlich müssen wir erst einmal erklären, wie der Alltag jetzt aussieht“, sagt Steenken.

Den haben die beiden Pädagoginnen in den vergangenen Tagen neu strukturiert: Jede Klasse kehrt in zwei Gruppen zurück – eine Gruppe in der ersten Woche montags, mittwochs und freitags, in der Folgewoche dann dienstags und donnerstags. Die zweite Gruppe rückt im Wechsel dienstags und donnerstags, in der Folgewoche montags, mittwochs und freitags ein. „Wir haben uns bewusst für dieses Modell entschieden, weil die Schüler dann am freien Tag die Aufgaben bearbeiten und Fragen gleich am nächsten Unterrichtstag stellen können“, sagt Pearson, die für die acht Lehrer einen neuen Stundenplan erstellt hat.

Hausmeister erstellt Plan für jedes Klassenzimmer

Schüler der ersten Gruppe sitzen künftig auf der rechten Seite des Schultischs, die der zweiten Gruppe auf der linken Seite – wobei Pearson und Steenken mit Hausmeister Jürgen Raasch für jedes Klassenzimmer einen eigenen Plan entworfen haben, wie die Tische für den Mindestabstand zu stehen haben. „Ich trage immer einen Block bei mir, auf dem ich mir aufschreibe, was mir noch einfällt“, sagt Raasch beim Gang durchs noch leere Schulgebäude und zeigt auf die Desinfektionsbehälter am Eingang und die Absperrungen in den Treppenhäusern. Möglichst viel Distanz zu schaffen und die Ansteckungsfahr zu reduzieren – darum geht es allen Verantwortlichen.

Und deshalb beginnen die Klassen auch zwischen 8 und 8.35 Uhr zeitlich versetzt, deshalb erklingt die Pausenklingel nicht, deshalb übernehmen die pädagogischen Mitarbeiter die Pausenaufsicht auf dem in Sektoren unterteilten Schulhof. Sieben Zeittafeln hat Pearson erarbeitet, immer schon mit Blick auf die dritten Klassen, die am 18. Mai starten sollen. Insgesamt drei Stunden und 45 Minuten dauert der Unterricht an einem Schultag, die Lehrer entscheiden, wie lange ein Block dauert: „Die 45-Minuten-Taktung ist nicht immer sinnvoll“, sagt Steenken und fügt hinzu, es gehe in den nächsten Wochen vor allem um Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Englisch. Und um die aktuelle Situation.

Lehrer legen Unterrichtsmaterial in der Schule aus

Denn die Grundschule hat ihre Schüler in den vergangenen Wochen mit analogem Lernmaterial versorgt: Im Eingangsbereich haben die Lehrer die Unterlagen bereitgelegt, die sich die Familien abgeholt haben. Die Entscheidung dafür basiere auf zwei wesentlichen Gründen, sagt Steenken. Zum einen besäßen längst nicht alle Familien einen Drucker oder ausreichend digitale Endgeräte für Eltern im Homeoffice und Kinder im Homeschooling. Zum anderen habe die Schule so den Kontakt zu den Eltern und Kinder halten können. „Und bei diesen Begegnungen, natürlich immer auf Distanz, haben wir festgestellt, dass sich die Kinder verändert haben und eingeschüchtert wirken“, sagt Pearson und spricht von einer großen Verunsicherung. Diese gelte es in den nächsten Wochen anzusprechen, einen anderen Alltag zu gestalten und mögliche Ängste zu nehmen.

Zugleich sprechen die Lehrerinnen den Eltern ein großes Lob aus, die alle Änderungen mittrügen und sich bedankten für Lehrmaterial und jene Angebote, die den Kindern zu Hause die Zeit sinnvoll vertreiben sollen. „Unsere pädagogischen Mitarbeiter haben auch immer Rätsel, Wollfäden zum Flechten oder Ausmalbilder zur Verfügung gestellt – und das wurde so gut nachgefragt, dass sie vieles nachlegen mussten“, sagt Pearson. Der Kontakt zu Familien einerseits, aber auch zum Kollegium und zu anderen Schulleitern andererseits, das bezeichnet Steenken als gute Erfahrung. „Wir bekommen beinahe täglich neue Vorgaben aus dem Kultusministerium, da hilft der gute Austausch mit anderen Schulleitern ungemein“, sagt sie. Zudem hätten die Teams vom Nachbarschaftstreff und Mehrgenerationenhaus sehr geholfen, unter anderem beim Übersetzen der Elternbriefe.

Alle Geschwisterkinder gehen am gleichen Tag zur Schule

Gespannt warten Pearson, Steenken und die anderen Lehrer nun auf die Viertklässler: „Seit vier Jahren unterrichte ich meine Klasse, und da freue ich mich sehr, alle wiederzusehen“, sagt die Klassenlehrerin, die wie viele Kollegen einen Mund-Nasen-Schutz tragen wird. Die Kinder müssten diesen nicht aufsetze, sagt sie und spricht von der Freiwilligkeit bei Schülern und Lehrern gleichermaßen. Und sobald die Jungen und Mädchen ihren ersten Block einmal absolviert haben, kommt dann der dritte Jahrgang dazu. „Das wird noch einmal eine neue Herausforderung“, sagt Steenken. Pearson hat schon mal vorgeplant: „Alle Viertklässler mit einem Geschwisterkind sind in der ersten Gruppe, das übertragen wir auf die Drittklässler, sodass wir an der Stelle die Eltern entlasten.“

