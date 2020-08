Burgdorf

In den vergangenen acht Wochen mussten Grundschullehrer und Fördervereine immer wieder neu planen, sich informieren und umdenken. Die Corona-Pandemie stellt die Grundschulen mit Blick auf den Einschulungstag am Sonnabend vor eine besondere Herausforderung. Lehrer und Eltern wollen den Erstklässlern einen schönen ersten Schultag bieten. Trotz der Maskenpflicht, die für die Angehörigen in allen Schulen gilt.

Abstand halten mithilfe von Picknickdecken

„Es ist wichtig, dass wir einen guten Mittelweg finden“, sagt Heiko Blumenstein, Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule. Die Einschulungsfeier soll draußen stattfinden. Die Schule hofft auf gutes Wetter. Die Gäste sollen Picknickdecken mitbringen, um den nötigen Abstand einzuhalten. Blumenstein rechnet mit 200 bis 250 Personen. Sollte es regnen, müsse die Veranstaltung klassenweise in die Aula verlegt werden. Den traditionellen Einschulungsgottesdienst werde es nicht geben. Die erste Unterrichtsstunde dürfe am ersten Schultag aber auf keinen Fall fehlen. Danach dürfen die Eltern die Klassenzimmer ihrer Kinder ansehen – in kleinen Gruppen. Rund 80 Kinder begrüßt die Astrid-Lindgren-Grundschule am Sonnabend.

Die Grundschule Burgdorf schult ebenfalls 80 Kinder ein. „Vor den Ferien haben wir Eintrittskarten an die Schüler verschickt“, sagt Julia Moneke von der Schulleitung. Über die reguliert die Schule die Ankunftszeiten der Familien und kann die Infektionsketten verfolgen. Pro Kind dürfen drei Personen kommen. Lehrer leiten die Familien mit einem Schleusensystem in die Aula. Nach der Begrüßungsfeier dürfen die Kinder in ihre Klassen. Eltern dürfen nicht in die Klassenräume. Für private Einschulungsfotos stellt die Schule vor dem Gebäude eine Tafel auf. „Wir versuchen für die Kinder trotzdem ein schönes, persönliches Erlebnis zu schaffen“, sagt Moneke. Nach der Einschulung hält Pastorin Ulrike Henze eine Andacht auf dem Gelände der St.-Nikolaus-Kirche.

Waldschule plant Feuer auf dem Schulhof

Eintrittskarten zur Infektionskettenverfolgung und eine Fototafel gibt es auch an der Gudrun-Pausewang-Schule in der Südstadt. Hier sind die Einschulungen klassenweise organisiert. Für die Kinder beginnt der erste Schultag mit einem Einschulungsgottesdienst in der Paulus-Gemeinde. Bei gutem Wetter soll der draußen sein, verrät Schulleiterin Dorit Steenken. Danach geht es in die Aula. Dort sei Platz für die Schüler und jeweils zwei Begleiter. Außerdem habe die Schule mit dem Förderverein eine große Überraschung für die Kinder geplant, sagt Steenken. Rund 70 Kinder schult die Gudrun-Pausewang-Schule am Sonnabend ein.

Die Waldschule in Ehlershausen hatte es verhältnismäßig leicht bei der Planung, sagt Schulleiterin Esther Tönsing. Gerade einmal 19 Kinder starten dort ins erste Schuljahr. Eltern dürfen trotzdem nicht mit in das Schulgebäude. Nach dem Einschulungsgottesdienst plant die Schule eine Begrüßungsfeier auf dem Schulhof. Zu der dürften bei gutem Wetter auch Großeltern und Geschwister kommen, sagt Tönsing.

„Keine normale Einschulung , aber eine herzliche“

An der Grundschule Otze dürfen die Erstklässler sowohl Eltern und als die Geschwister mitbringen. Pro Familie stehen Sitzbänke auf dem Pausenhof bereit. „Es ist keine normale Einschulung, aber eine herzliche“, verspricht Schulleiterin Karen Lindner. Die 31 Schulanfänger dürfen sich in die erste Reihe unter einen wetterfesten Pavillon setzen. Eltern sollen für den Notfall bunte Regenschirme mitbringen. Außerdem plant die Schule eine Gemeinschaftsaktion mit den Kindern: Die sollen sich dann am Montag im Foyer der Schule mit ihren Handabdrücken verewigen. Der Gottesdienst ist Teil der Einschulungsfeier.

Von Leona Passgang