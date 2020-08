Burgdorf/Ehlershausen

Auf der Tischtennisplatte vor dem Haus der Jugend in Ehlershausen liegen schwarze und pinkfarbene Steine. Die sollen eigentlich eine Zahl ergeben. Nur wie? Und welche? Darüber grübeln Ida (10), Olivia (9), Falk (14) und Dominik (11), die verteilt um die Tischtennisplatte rätseln. Hinter ihnen steht Stephanie Luschei, die Leiterin vom Haus der Jugend, und versucht zu helfen. Aber auch sie kennt die Lösung nicht.

Bei der Aufgabe handelt es sich um einen Teil des Outdoor Escape Rooms, den das Haus der Jugend in Ehlershausen beim Ferienspaß-Programm anbietet. Anstatt wie bei einem gewöhnlichen Escape Room aus einem Raum zu fliehen, müssen die Kinder sich den Weg ins Haus errätseln. Beim ersten Spiel, dem Dosenwerfen, erspielen die vier Teilnehmer die sogenannten Nuggets und eine Schatzkarte. Sie sollen ihnen bei folgenden schwierigen Rätseln helfen. Machen sie Fehler oder brauchen sie Hinweise müssen sie je einen Nugget abgeben. Bei den weiteren Spielen geht es unter anderem ums Fühlen und Beschreiben, das Entziffern von Morsezeichen und Verbinden von Schachfiguren.

Anzeige

Jugendpflegerin sagt Ferienfreizeiten wegen Corona ab

Die Nachfrage nach dem neuen Angebot sei sehr groß gewesen, sagt Luschei. Dabei haben die Corona-Auflagen die Planung erschwert: Jede Woche habe es neue Auflagen oder Lockerungen gegeben, sagt sie. Die Ferienfreizeiten musste sie für diesen Sommer aus organisatorischen Gründen ganz absagen – auch wenn sie inzwischen wieder erlaubt wären. Aufgrund der vielen Änderungen hat sie sich dazu entschieden, Aktionen fast ausschließlich draußen und in kleinen Gruppen anzubieten. Ausnahmen sind kleine Aktionen wie der Beauty Tag für Freundinnen mit nur zwei bis drei Teilnehmern. Aber auch da ist Voraussetzung, dass die Teilnehmer Geschwister oder enge Freunde sind. Beim Outdoor Escape Room dürfen maximal fünf Kinder teilnehmen. Gekommen sind an den beiden Nachmittagen jeweils drei und vier.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Aufgaben des Escape Rooms kennt Luschei selbst nicht. Ihre Kollegin hat sie im Vorfeld an fünf Wochenenden zusammengestellt. Mehr als 100 Stunden Bastelarbeit habe sie in das Spiel gesteckt, erzählt ihre Chefin. Die zehnjährige Ida kennt das Prinzip des Escape Rooms schon. „Als alles zu war, haben wir das zu Hause gespielt“, sagt sie. Ihre Freundin Olivia, hat dagegen noch keine Erfahrung. Die Idee aus einem Haus fliehen zu müssen, anstatt einen Schlüssel zu suchen, findet sie allerdings noch aufregender. Luschei ist beeindruckt von der Leistung der Vier: „Das ist sehr spannend. Kinderlogik funktioniert ganz anders als die von Erwachsenen“, sagt Luschei. Jedes Rätsel lasse sich nur im Team lösen. Jeder bringe individuelle Fähigkeiten, die bei den verschiedenen Rätseln hilfreich und notwendig seien.

Es ist geschafft! (V.l.n.r.) Leiterin Stephanie Luschei zusammen mit Ida, Dominik, Olivia und Falk. Quelle: Leona Passgang

Outdoor-Escape-Room-Idee soll expandieren

Der 14-jährige Falk beweise beispielsweise eine sehr ruhige Hand. Beim Spiel „Heißer Draht“ habe er viel Geschick bewiesen. Aus einer Kiste mit gespannten Drähten musste er Filmdosen herausholen, ohne die Drähte zu berühren. Jeder erspielte Gegenstand müsse immer wieder neu getestet und benutzt werden, sagt Luschei. Jedes Rätsel könne ersetzt werden, dadurch sei das Spiel nicht nur ein Spaß für die ganze Familie, sondern auch wiederverwendbar. Für Schulen sei der Outdoor Escape Room ebenfalls interessant. Er könne beispielsweise zum Sozialtraining an Förderschulen genutzt werden, so die Idee von Luschei. Sie plant, den Escape-Würfel zu vermieten und ihn so Schulen und sozialen Einrichtungen, aber auch Privatpersonen zur Verfügung zu stellen.

Nach dem letzten gelösten Rätsel heißt es schließlich nur noch: Tür aufschließen, Hände desinfizieren und den Pfeilen am Boden folgen. Der Preis ist eine kleine Schatztruhe mit Süßigkeiten und einem Eisgutschein. Und der darf bei den Temperaturen natürlich auch sofort eingelöst werden.

Von Leona Passgang