Burgdorf

Wegen der Corona-Pandemie ist der erste Pferde- und Hobbytiermarkt der Saison 2020 auch der letzte. Wie stets sorgt der Verein Burgdorfer Pferdeland, der die Interessen der Reiter, Reitvereine, Pferdezüchter und Betreiber von Reiterhöfen vertritt, am Sonnabend, 19. September, von 8 bis 13 Uhr, für das Programm rund ums Pferd auf dem Gelände am Kleinen Brückendamm. Der Vereinsvorsitzende Barthold Plaß weiß um die Sorgen und Nöte der Pferdeleute in und um Burgdorf.

Herr Plaß, wie wichtig sind Veranstaltungen wie der Pferdemarkt für Züchter, Reitvereine und Reitschulen?

Der Pferdemarkt in Burgdorf ist für uns eine gute Möglichkeit, die Pferderegion zu präsentieren und darzustellen. An unserem Infostand sprechen uns die Leute an, weil sie wissen wollen, wo sie Reitvereine oder Pferdepensionen finden, wo sie Pferde kaufen können. Dort vermitteln wir Kontakte. Bei den Fohlenschauen können Züchter ihren Nachwuchs präsentieren, bei den Reit-, Fahr- oder anderen Vorführungen können sich Vereine oder Reitställe mit dem, was sie anbieten, vorstellen.

Was gibt es beim Pferdemarkt im Vorführring zu sehen?

Wir werden wie sonst auch ein buntes Programm zeigen und uns um größtmögliche Normalität bemühen. Die Corona-Vorschriften müssen natürlich eingehalten werden. Also halten wir Abstand und laufen mit Mund-Nasen-Maske herum. Zu sehen gibt es die Voltigierer des Hofs Sichtermann, eine Westernreiterin und Reitvorführungen mit Andalusiern.

Der Pferde- und Hobbytiermarkt am Kleinen Brückendamm zieht normalerweise sechsmal im Jahr Tausende Menschen an. Quelle: privat (Archiv)

Corona hat der gesamten Wirtschaft massiv geschadet. Wie sieht es in der Pferde- und Reitsportbranche aus?

Die Auswirkungen der Pandemie haben besonders die Reitbetriebe, die Unterricht anbieten, sehr getroffen. Die konnten einige Zeit nicht unterrichten, Ferienkurse sind komplett ausgefallen. Da es sich dabei meist um betreibergeführte Betriebe handelt, haben viele massive finanzielle Einbußen zu verkraften. Eine mögliche zweite Welle würden sie nur schwer überstehen können. Denn man darf nicht vergessen: Ein Reiterhof oder eine Pferdezucht ist kein Restaurant, das man einfach zumacht. Die Tiere müssen weiter versorgt werden, die Kosten laufen weiter.

Gibt es noch Einschränkungen, und wie sehr wirken sich diese aus?

Sicher gibt es die. Die Corona-Regeln müssen eingehalten werden. Also müssen wir darauf achten, wie viele Besucher auf unser Gelände und in die Ställe gelangen. Wir müssen die Kontaktdaten erheben und darauf achten, dass der nötige Abstand eingehalten wird. Momentan geht das alles noch ganz gut, aber wenn im Herbst wieder Reithallen genutzt werden, müssen wir das gut organisieren. Das kostet Zeit und Geld.

Reitturniere wie in Schillerslage sind bei den Zuschauern beliebt und rücken den Reitsport in das Interesse der Öffentlichkeit Quelle: Anke Friedmann (Archiv)

Turniere finden nur ohne Publikum statt

Normalerweise locken Turniere in Burgdorf, Schillerslage, Kolshorn und Hänigsen viele Reitsportbegeisterte an.

Diese Turniere sind in diesem Jahr ausgefallen. Es gab zwar Turniere, aber nur unter Ausschluss von Zuschauern. Wenn ich als Teilnehmer ein solches besuchen wollte, durfte ich nicht mehr als einen Begleiter mitbringen. Unter solchen Umständen ist es für Veranstalter nicht einfach, ein Turnier auf die Beine zu stellen. Zumal Sponsoren ja daran interessiert sind, dass die Öffentlichkeit beteiligt ist. Da die Turniere für das kommende Jahr den Verbänden aber bis Oktober gemeldet werden müssen, müssten die Reitvereine schon jetzt mit den Vorbereitungen beginnen.

Und wie geht es den Pferdezüchtern?

Auch die sind von der Absage der Turniere betroffen, weil diese eine gute Gelegenheit sind, mit den jungen Pferden zu üben. Können die gute Platzierungen vorweisen, steigert das ihren Marktwert enorm. Auch wenn der größte Teil der Interessenten aus Freizeitreitern besteht, die keine Turnierambitionen haben. Tendenziell ist die Nachfrage jedoch zurückgegangen. Auch dort machen sich die Corona-Beschränkungen bemerkbar, denn um die Jungpferde auszubilden, braucht es Zeit und die entsprechenden Möglichkeiten. Die Zeiten, in denen sich Fohlen unausgebildet verkaufen ließen, sind vorbei. Als wichtige Prävention des diesjährigen Fohlenjahrgangs sind auch dort die Fohlen- und Stutenschauen ausgefallen.

„Er hat noch verzweifelt um sein Leben gekämpft“: Melanie Schaper steht vor dem Kadaver ihres toten Shetlandponys auf einer Weide bei Lehrte-Immensen. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Was macht Ihnen momentan am meisten Sorgen?

Zusätzlich zu den starken Auswirkungen der Corona-Krise haben wir in unserer Region mit der zunehmenden Bedrohung durch den Wolf zu tun. Die Wolfsrisse in der Umgebung werden immer häufiger. Wir haben 350 Wölfe in Niedersachsen, pro Jahr steigt die Population um ein Drittel. Die Tiere und ihr Nachwuchs benötigen Nahrung, und die verschaffen sie sich. Hundert Meter neben unserem Hof haben wir ein von einem Wolf gerissenes Reh gefunden. Die Wildpopulation ist bereits sehr dezimiert. Jetzt gehen die Wölfe an Schafe, danach an Pferde oder Rinder.

Fohlen können nicht auf die Wiesen

Es gab ja schon Pferderisse in Ortsnähe, zuletzt in Immensen ...

Ja. Und dabei sollten wir nicht nur an den unmittelbaren Schaden für den einzelnen Pferdehalter denken, sondern auch an die möglichen Gefahren, die in Panik geratene Tiere durch Unfälle im Straßenverkehr verursachen können. Wir haben Wiesen im Oldhorster Moor, auf die wir normalerweise die Stuten mit den Fohlen bringen. Das können wir momentan gar nicht riskieren. Also bleiben sie im Stall und werden, statt zu grasen, mit Hafer gefüttert. Und das macht sich wirtschaftlich ganz deutlich bemerkbar.

Ist den Wölfen denn mit Zäunen nicht beizukommen?

Wir haben uns gerade die Unterlagen über die Richtlinien zur Förderung des Zaunbaus für Pferdeweiden schicken lassen. Ein für unsere Verhältnisse passender Zaun müsste 1,60 Meter hoch und mit sechs stromführenden Litzen versehen sein. Davon müssten wir etwa fünf Kilometer setzen. Das ist für uns allein kaum umzusetzen. Jetzt ist die Politik gefordert. Es muss ein Konzept geben, um die wachsende Anzahl von Wölfen auf ein für die Verhältnisse verträgliches Maß zu dezimieren. Die Wolfsproblematik zeichnet sich schon über mehrere Jahre ab. Wirksame Konzepte liegen bis heute nicht vor. Wir warten auf mögliche Antworten vom verantwortlichen niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies.

Von Sandra Köhler