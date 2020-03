Burgdorf

Ab Montag sind die Kindertagesstätten und die Schulen geschlossen. Reihenweise sind Veranstaltungen in Burgdorf abgesagt worden. Das öffentliche Leben kommt infolge der Coronakrise zum Erliegen. Auf dem Wochenmarkt indessen konnten Burgdorfer am Sonnabend noch wie gewohnt einkaufen. Dort gab es nur ein Thema: Die Covid-19-Epidemie und was sie mit den Menschen macht.

„Bei uns ist seit Anfang der Woche auf allen Märkten und auch in unserem Laden mehr los“, sagt Max Rampenthal, Chef am Stand der Bioland-Gärtnerei Kiebitz. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus kauften die Menschen mehr Bioware. Sie wollten ihr Immunsystem stärken. Besonders die Nachfrage nach Ingwer, Zitrusfrüchten und Paprika sei spürbar gestiegen.

Kunden kaufen mehr ein als sonst

Am Stand der Biobäckerei Brotinsel hat nach Angaben einer Verkäuferin am Sonnabend die übliche Zahl an Kunden vorbeigeschaut. Auffällig sei aber gewesen, dass viele Kunden früher als sonst kamen. Zudem hätten sie mehr als gewöhnlich gekauft. Auch der Imker Dieter Adomeit berichtet, dass er mehr Umsatz als an normalen Markttagen gemacht hat.

Mailin Heimers, Verkäuferin der Schlachterei „Der wilde Ochse“ aus Celle, hat die Sorge, dass sie am Mittag weniger Geld in der Kasse haben würde als normalerweise üblich. Mehr noch bedrückte sie allerdings etwas anderes: „Meine Arbeitskollegin ist von der Coronakrise betroffen, weil ihre Tochter in die Schule geht und ihr Sohn im Kindergarten ist.“ Weil die Kollegin ab Montag selbst auf ihre Kinder aufpassen müsse, könne der Familienbetrieb nur einen der beiden Verkaufswagen besetzen.

Weil die Kita zu ist, müssen Eltern selber ran

„Mein großer Sohn ist ab Montag zu Hause. Der Kleine hat noch keinen Krippenplatz“, berichtete Marktbesucherin Sina Meyer-Zahner aus Burgdorf. Für ihren Sohn im Kindergartenalter müsse sie sich nun Spiele einfallen lassen, um ihn den ganzen Tag zu beschäftigen. Weil die junge Mutter zurzeit in Elternteilzeit ist, muss sie für die Kinderbetreuung keinen Urlaub nehmen.

Sina Meyer-Zahner: „Mein großer Sohn ist ab Montag zu Hause.“ Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Meine Frau und ich können uns mit Homeoffice abwechseln“, berichtet der zweifache Vater Sven Klose aus Hänigsen. Im Büro könne er konzentrierter arbeiten, weil er dort ungestört sei. Zu Hause gehe die Arbeit nicht so schnell von der Hand, weil er hin und wieder nach den Kindern sehen müsse. Nach seinen Worten muss die ganze Familie ihre sportlichen Aktivitäten einstellen. Die Gemeinde Uetze hat die Sporthallen gesperrt. Es fielen nicht nur Punktspiele, sondern auch das Training aus, sagt Klose.

Sven Klose: „Meine Frau und ich können uns mit Homeoffice abwechseln.“ Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Schülerin bekommt Aufgaben online gestellt

„Die Entscheidung, die Schulen 14 Tage früher zu schließen, ist richtig“, sagen Anke Kleinschmidt und Andreas Frerichs. So breite sich das Virus nicht so schnell aus. Auch wenn der Unterricht ausfällt, lerne ihre 14 Jahre alte Tochter trotzdem etwas. Sie bekomme online Aufgaben gestellt, die sie lösen müsse, berichten Kleinschmidt und Frerichs.

Andreas Frerichs und Anke Kleinschmidt: "Die Entscheidung, die Schulen 14 Tage früher zu schließen, ist richtig." Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Es wird mir abgeraten, meine Enkelkinder zu betreuen“, klagt die Rentnerin Beate Rühmann. Sie werde sich wohl nicht an den Rat halten, weil sonst die Betreuung der beiden Kindergartenkinder nicht gesichert sei. Auch die übrigen Großeltern gehörten zur Risikogruppe der Über-60-Jährigen. Rühmann hatte vor, am Wochenende zwei Veranstaltungen zu besuchen. Aber die Eröffnung des Parteibüros der Burgdorfer Grünen und die Babybörse in Steinwedel sind abgesagt worden.

Forscher arbeitet jetzt von zu Hause

„Ich arbeite an der Hochschule in Hannover. Am Freitagmittag haben wir den Präsenzlehrbetrieb bis zum 20. April eingestellt“, sagte Thorsten Hoppe-Hartmann. Seine Forschungsarbeit erledige er jetzt von zu Hause aus. Auch privat sei er betroffen. „Ich wollte zur Matthäus-Passion in Burgdorf. Aber ich hatte schon vorher damit gerechnet, dass sie ausfällt“, sagt Hoppe-Hartmann. „Bei der Feuerwehr haben wir den Übungsbetrieb eingestellt“, fügt der freiwillige Feuerwehrmann hinzu.

Thorsten Hoppe-Hartmann: „Ich wollte zur Matthäus-Passion in Burgdorf.“ Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

„Ich hätte gern die Band Dead South gehört“, erzählt der Burgdorfer Claus Duensing. Das Konzert in Hamburg sei abgesagt worden. Nach seinen Informationen behalten die Karten für einen späteren Auftritt der Band ihre Gültigkeit.

„Mein Sohn studiert und arbeitet als privater Musiklehrer“, sagt die Burgdorferin Marion Rolf. Wenn ihr Sohn nicht mehr unterrichten könne, habe er kein Einkommen mehr. Darüber mache sie sich Gedanken. Sie gewinnt der Coronaepidemie aber auch etwas Positives ab: „Es läuft alles langsamer. Man rückt zusammen.“ In ihrem Freundes- und Bekanntenkreis frage man sich, ob man helfen könne.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller