Dreimal im Jahr organisiert die Martin-Luther-Kirchengemeinde, zusammen mit dem Blutspendedienst aus Springe, eine Blutspende in Ehlershausen. Die nächste sollte eigentlich am Montag, 27. April, stattfinden, doch Organisatorin Gabriele Stüwe hadert. Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus in der Region Hannover.

Helfer gehören mehrheitlich der Risikogruppe an

„Ich tendiere momentan eher dazu, den Termin abzusagen“, sagt Stüwe. Schließlich habe die Mehrheit ihrer ehrenamtlichen Helfer das 70. Lebensjahr bereits überschritten und würde somit einer Risikogruppe angehören. Selbst wenn die Helfer nur bei der Annahme tätig seien, würden sie trotzdem mit den Spendern konfrontiert werden – und könnten sich im schlimmsten Fall mit dem Coronavirus infizieren. „Das kann ich meinen Helfern nicht zumuten.“

Ihre Bedenken hat Stüwe dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) bereits mitgeteilt. Dieses verweist jedoch auf den dringenden Bedarf an Nachschub von Blutkonserven, die in Zeiten des Coronavirus knapp seien. Das DRK fordert die Martin-Luther-Gemeinde deshalb zum Abwarten auf. Denn der nächste Blutspendetermin wäre dann erst wieder im August.

DRK Burgdorf setzt auf strenge Hygienemaßnahmen

„Wir bleiben bei den Terminen, die wir angepeilt haben“, sagt stattdessen Gero von Oettingen, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Burgdorf. Die nächste Blutspende organisiert der Verein für Mittwoch, 8. April, von 15.30 bis 19.30 Uhr in den Räumen des DRK-Aktiv-Treffs an der Wilhelmstraße 1b.

Die Voruntersuchungen seien so sicher, dass eine Infektion und Übertragung des Coronavirus nicht möglich sei, so von Oettingen. Trotzdem setzen die ehrenamtlichen Helfer des Ortsvereins an diesem Tag auf strengere Hygienemaßnahmen: Stuhllehnen, Tische und Türklinken würden regelmäßig desinfiziert sowie der Imbiss durch einen Einkaufsgutschein ersetzt werden. Außerdem müssten sich die Spender regelmäßig die Hände desinfizieren.

Diese Maßnahmen hätten sich auch bei der vergangenen Blutspende am Mittwoch, 11. März, bewährt. Dort hatten 69 Menschen ihr Blut gespendet, darunter sechs Erstspender. „Die Leute haben die Maßnahmen sehr gut befolgt und waren ganz diszipliniert“, berichtet Blutspende-helferin Regina Buchholz. Die Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit der Leute habe sich an diesem Tag besonders gezeigt.

