Burgdorf

Manege frei für den Klimaschutz im Zirkusrund: Der vom städtischen Jugendkulturhaus JohnnyB. und dem Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) gemeinsam organisierte elfte Burgdorfer CulturCircus macht wieder elf Tage lang Programm im Schlosspark. Vom 4. bis 14. September dreht sich im rotblauen Zelt alles um das Thema „Klima“.

Der Kinder- und Jugendzirkus des JohnnyB. mit dem schier unaussprechlichen Namen Kritzpritzknuckelmuckeldü macht am Wochenende, 4. und 5. September, den Anfang. Jeweils um 12 Uhr und um 14.30 Uhr beginnt die große Klima-Zirkus-Gala unter dem Motto „Was uns glücklich macht“. Besucher der Aufführungen müssen sich anmelden unter unser-ferienprogramm.de/burgdorf.

Bei der Zirkus-Gala des JohnnyB. wollen die kleinen Künstlerinnen unter anderem hoch hinaus. Quelle: Privat

Drei Bands blasen Burgdorf den Blues

Eine Blues-Nacht lädt für Sonnabend, 4. September, ab 20 Uhr ins Zirkuszelt ein. Die Formationen „The Blues and Boogie Kings“, „Blues Company“ und „Pickup The Harp“ blasen dann den Burgdorfern den Blues. Eintrittskarten dafür gibt es im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2. An der Abendkasse kosten Karten 25 Euro.

Ein von Martin Sierp, Armin Fischer und Herrn Niels gebildetes Comedy-Trio unterhält am Dienstag, 7. September, ab 19.30 Uhr das Publikum. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es in der VVV-Geschäftsstelle und im Onlineportal www.reservix.de.

Herrn Niels’ Comedy-Talente und Flexibilität können Zuschauer am 7. September live bestaunen. Quelle: Privat

Musik im Schlosspark

Für Wohlklang sorgen Gruppen der interkommunalen Musikschule Ostkreis Hannover. SambaZamba, ein Saxophon-Trio und ein Gitarrenensemble verzaubern am Mittwoch, 8. September, ab 19.30 Uhr das Publikum mit brasilianischen Tönen, Filmmusiken und Gitarren-Adaptionen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Die hannoversche Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin Christine Owen tritt an der Musikschule Ostkreis Hannover auf mit ihrem Programm „Musical Momente: Musicals und Divas“.

Tanzen für Anfänger und Profis

„Johnny Teen: Welcome back to School“ heißt es am Freitag, 10. September, von 19 bis 22 Uhr. Alle Burgdorfer Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis acht sind an dem Abend zur Klima-Disco eingeladen. Der Eintritt kostet drei Euro.

Wie diese Tänzerinnen des Tanzstudios B5 sind bei der Sommernacht auch viele andere Showgruppen auf der Bühne zu sehen. Quelle: Privat

Die 32. Burgdorfer Sommernacht findet ebenfalls im Zelt statt. Am Sonnabend, 11. September, präsentieren ab 21 Uhr die bekannten Burgdorfer Tanz- und Showgruppen ihre Choreografien. Als Vorgruppe tritt die hannoversche Band „Black X“ zusammen mit ein paar Trommlern aus der Sommerschule des Mehrgenerationenhauses auf. Bei freiem Eintritt stehen ein Getränke- und ein Imbisswagen bereit.

Kinder können mitmachen und gewinnen

Mitmachaktionen und Darbietungen gibt es für die Jüngsten beim Schlossparkfest. Am Sonntag, 12. September, ab 14 Uhr gestalten mehr als 30 Organisationen mit mehr als 200 Beteiligten ein buntes Programm unter dem Zeltdach. Die Kinder können an einer Verlosung teilnehmen.

Beim Schlossparkfest am 12. September ist für jedes Kind etwas dabei. Quelle: Joachim Lührs

Den größten Jugendliteraturwettbewerb in Niedersachsen richtet die Stadt Burgdorf aus. Die Preisverleihung der im Vorfeld eingereichten Gedichte und Kurzgeschichten in verschiedenen Altersklassen findet am Montag, 13. September, ab 19 Uhr im CulturCircus-Zelt statt.

Afrikanische Rhythmen zum Abschluss

Der CulturCircus endet am Dienstag, 14. September, mit einem Trommelabend. Papy Lunguangu, Leiter der Trommelgruppe des Johnny B., zeigt ab 20 Uhr, welche rhythmischen Feinheiten dem afrikanischen Nationalinstrument zu entlocken sind. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos, Spenden sind erwünscht.

Für den Besuch des CulturCircus-Zelts im Schlosspark gelten die aktuellen Corona-Regeln. Hinein darf, wer geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet ist.

Von Nina Andresen