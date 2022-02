Burgdorf

Einen neuen Kursus für die Rettungsschwimmerausbildung in Bronze und Silber bietet die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) Burgdorf ab Montag, 21. Februar, an. Noch gibt es freie Plätze, für die sich auch Nichtmitglieder anmelden können. Wer das Bronze-Abzeichen erwerben möchte, muss mindestens zwölf Jahre alt sein. Für das Silber-Abzeichen müssen die Teilnehmer älter als 14 Jahre sein. Jede und jeder Auszubildende muss zudem eine maximal zwei Jahre alte Erste-Hilfe-Ausbildung nachweisen.

Nach Aussage von DLRG-Sprecher Stephan Kloth umfasst die Ausbildung acht praktische Einheiten. Sie stehen immer montags ab 19.30 bis etwa 21 Uhr im Hallenbad auf dem Programm. Jede Trainingsrunde beginnt mit einer kurzen theoretischen Einweisung, an die sich dann die praktischen Ausbildungsinhalte wie Grundschwimmarten, Transportieren und Abschleppen, Springen und Tauchen anschließen. Auch eine kombinierte Übung mit der Herz-Lunge-Wiederbelebung ist vorgesehen. Für Sonnabend, 2. April, planen die Ausbilder von 9 bis 16 Uhr einen Theorie-Tag in der Schule am Wasserwerk. Das erste Treffen am 21. Februar beginnt bereits um 19 Uhr: „An dem Abend müssen die ganzen Formalitäten erledigt werden“, sagt Kloth.

20 Interessierte können sich beim DLRG Burgdorf zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen

An dem Kursus können maximal 20 angehende Rettungsschwimmer teilnehmen. Bis Sonntag, 20. Februar, 18 Uhr, nimmt die Burgdorfer DLRG unter burgdorf.dlrg.de die Anmeldung entgegen. Die Ausbilder weisen darauf hin, dass der Kursus unter der 2G-plus-Regel läuft und das Hallenbad ein spezielles Hygienekonzept ausgearbeitet hat, das alle einzuhalten haben.

Von Antje Bismark