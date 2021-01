Burgdorf

Der Aktiv-Treff des des DRK Ortsvereins Burgdorf an der Wilhelmstraße bleibt aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns auch weiterhin geschlossen. Einzig für die monatlichen Blutspendetermine an jedem zweiten Mittwoch gibt es eine Ausnahme. So müssen auch die Besucher der 32 Gruppen, die sich dort normalerweise über den Monat hinweg treffen, ausharren und auf bessere Zeiten hoffen.

DRK-Ansprechpartner sind telefonisch zu erreichen

„Alle Aktivitäten des DRK Ortsverein sind nahezu auf Null gesunken“, sagt der DRK-Vorsitzende Gero von Oettingen. Er wisse, wie sehr den etwa 500 Besucher die Gelegenheit zum Austausch, Sport treiben oder Spielen fehlt. Doch die Schließung sei alternativlos. „Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, sind solche Maßnahmen erforderlich“, sagt von Oettingen. Der Aktiv-Treff-Leiter Reinhard Bielefeld ist unter der Telefonnummer (05136) 83344 erreichbar und bleibt weiter im Kontakt mit den Gruppen, um mögliche Anpassungen umgehend abzusprechen.

Auch Möbeltransporte für Bedürftige kann das DRK aktuell nicht durchführen und bittet darum, die abzugebenden Möbelstücke weiterhin aufzubewahren, bis eine Abholung wieder möglich ist. Rückfragen hierzu beantwortet Brigitte Grabietz unter der Nummer (05136) 7964. Die Ansprechpartnerin für das Jugendrotkreuz, Andrea Klingenberg, ist unter Telefon (0157) 51803160 zu erreichen, Miriam Leskau für die DRK Bereitschaft unter der Nummer (0177) 9611503 und Elli Borowski für das Blutspendeteam unter (05136) 83453.

Von Sandra Köhler