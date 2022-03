Burgdorf

Der DRK Ortsverein und die TSV Burgdorf bieten ab diesem Monat eine Reihe von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren im DRK Aktiv-Treff an. Zum Auftakt lädt Susanne Schwarz mit „Tanzen im Sitzen“ ein. Das Angebot sei für jeden, der Lust an Gemeinschaft, Musik und Tanz habe, vorzugsweise auf einem Stuhl, sagt Reinhard Bielefeld, Leiter des DRK Aktiv-Treffs.

Die Veranstaltung umfasst zehn 60-minütige Termine, die Kosten betragen 49 Euro. Beginn ist am Mittwoch, 23. März, um 10 Uhr im Aktiv-Treff, Wilhelmstraße 1b. Interessierten empfiehlt Bielefeld, bequeme Schuhe und Kleidung zu tragen. Teilnehmende können einen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Anmeldungen sind unter Telefon (05136) 6311 oder per E-Mail an kontakt@tsv-burgdorf.de möglich.

Senioren trainieren ihr Gedächtnis

Gemeinsam mit DRK-Übungsleiterin Gisela Bittkau trainieren Teilnehmende im Kurs „Gedächtnistraining“ mit verschiedenen Übungen zur Konzentration, Wahrnehmung und Merkfähigkeit ihr Gedächtnis. Das Training halte Körper und Gehirn fit und helfe, alltägliche Anforderungen besser zu bewältigen, kündigt Bittkau an. Die Veranstaltung richtet sich an Personen ab 60 Jahren. Das Angebot umfasst sechs Nachmittage. Beginn ist am Donnerstag, 24. März, um 15 Uhr. Es besteht die Möglichkeit, einen Fahrdienst zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon (05136) 1523.

Von Franziska Hubl