Das Straßenbahnmuseum widmet sich den Jüngsten, in der KulturWerkStadt sind in einer Ausstellung Bilder über die Häuser Burgdorfs zu sehen und Besucher können sich beim Imkerverein Langenhagen über Bienen informieren: Das ist los am Wochenende vom 5. bis 7. Juli in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark.