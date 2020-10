Ehlershausen

Der DRK-Ortsverein und die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Burgdorf-Ehlershausen rufen für Montag, 2. November, alle gesunden Menschen, die mindestens 18 Jahre alt sind, zum Blutspenden auf. Denn es werden dringend Blutkonserven benötigt. Wegen der Corona-Auflagen können wegen fehlender Räume – nicht alle bisherigen sind groß genug – weniger Blutspendetermine angeboten.

Vorrat reicht nur für drei Tage

Der Vorrat an Blutkonserven ist zurzeit besorgniserregend niedrig, wie ein Blick auf das aktuelle Blutgruppenbarometer des DRK-Blutspendedienstes in Springe zeigt, sodass jede Spende dringend benötigt wird. Abgebildet ist die Situation in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bremen. Am Freitag, 23. Oktober, war nur für die Blutgruppe AB+ (Rhesusfaktor positiv) der Vorrat hoch. Der Vorrat für B+ reicht laut DRK zurzeit noch für sieben Tage. Einen kritischen Level – Vorrat reicht nur noch für drei Tage – haben die Reserven für die Blutgruppen A+, A-,0+, 0- und AB- erreicht. Absoluter Notstand herrscht bei der Blutgruppe B-, die Reserve reicht gerade einmal für zwei Tage. Angesichts dieser Situation appelliert das DRK-Blutspendedienst: „Bitte komm direkt zu einem Blutspendetermin in deiner Nähe und bringe am besten noch ein paar Freunde mit.“

Anzeige

Gutschein statt Imbiss für die Spender

Das Helferteam in Burgdorf-Ehlershausen erwartet die Spender am 2. November von 16 bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus an der Ramlinger Straße 25. Das DRK weist daraufhin, dass zur Blutspende der Personalausweis oder zumindest der Führerschein mitzubringen ist. Das gelte auch für Mehrfachspender. Die Corona-Regeln – Abstand, Handhygiene und Mund-Nasen-Schutz – werden die Organisatoren streng beachten. So wird es wegen der Pandemie keinen Imbiss geben, stattdessen erhält jeder Spender einen Gutschein. Der Erlös der Blutspendeaktion – die Organisatoren erhalten einen Obulus vom Roten Kreuz – fließt in die Kasse des Fördervereins „Lasst die Kirche im Dorf“.

Hier kann man am 26. und 27. Oktober spenden

Wer nicht auf den Termin in Ehlershausen warten will, kann am Montag, 26. Oktober, in Burgdorf-Otze spenden – von 17 bis 19.30 Uhr in der Grundschule.

Ein weiterer Spendentermin findet am Dienstag, 27. Oktober, von 16 bis 19.30 Uhr in der Grundschule Burgwedel-Wettmar, Schulstraße 12, statt.

Von Anette Wulf-Dettmer