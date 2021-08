Burgdorf

Bis zu 15 Prozent der Blutspender fehlen derzeit dem DRK – das wirkt sich auf die Blutkonserven aus, die inzwischen Mangelware sind. Deshalb rufen Kliniken und Rotes Kreuz verstärkt zum Blutspenden auf, um die Lager wieder zu füllen.

Diesem Aufruf ist in Burgdorf auch Erik Fäßler gefolgt, der gerade erst aus Jena dorthin gezogen ist. „Dort hatte ich bereits viermal Blut gespendet, zum ersten Mal vor elf Jahren, musste aber wegen einer Medikamenteneinnahme lange Zeit pausieren“, sagte der 39-Jährige. Nun dürfe er wieder spenden und hatte einen Termin im DRK-Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße gebucht. „Die Ehrenamtlichen haben das hier sehr schön organisiert“, sagte er nach der Premiere.

Nach dem Umzug geht es zur Blutspende

„Ich bin ein eher unzuverlässiger Blutspender“, gab Fäßler unumwunden zu. So habe er zwar oft die postalische Aufforderung des DRK bekommen, dann aber doch vergessen, den Termin wahrzunehmen. „In letzter Zeit habe ich aber immer öfter gelesen, dass richtig hoher Blutmangel in Deutschland besteht und dann im Internet nach dem nächstmöglichen Spendetermin gesucht.“ Gefunden hat er ihn nun beim hiesigen DRK. Die Spende sei einfach richtig und ein Akt der Solidarität für ihn, sagte der wissenschaftliche Angestellte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der momentan im Homeoffice von Burgdorf aus arbeitet und gleichzeitig promoviert.

DRK hat keine Vorräte an Blutkonserven

„Obwohl die Spendenbereitschaft in der Pandemiezeit super war, sind unsere Lager leer“, sagt Markus Baulke, Pressebeauftragter des DRK. Seit den bundesweiten Lockerungen im Juni seien die Menschen im Schwimmbad oder im Urlaub, damit bleibe weniger Zeit zum Blutspenden. Seitdem würden rund 15 Prozent der Spender fehlen. Dazu komme, dass in der Pandemie weniger Termine ausgerichtet werden konnten, da viele Räume nicht groß genug und damit nicht coronakonform seien. „Die Krankenhäuser brauchen aber im Vergleich zum Jahr 2019 bis zu 10 Prozent mehr Blutkonserven“, sagt Baulke. Da diese nur vier Tage haltbar seien, könnten keine Vorräte angelegt werden. Es gehe zwar langsam bergauf, ein Mangel bestehe aber immer noch.

Kirche in Ehlershausen richtet Blutspende aus

Wer wie Fäßler das DRK und vor allem aber Patienten unterstützen möchte, bekommt am Mittwoch, 18. August, die Möglichkeit zur Blutspende in Ehlershausen. Von 16 bis 19.30 Uhr richtet der Förderverein der Martin-Luther-Kirchengemeinde diese aus. Statt einem gemeinsamen Essen am Büfett gibt es für die Spender einen 5-Euro-Gutschein zum Einkaufen. Küsterin und Mitorganisatorin Marion Burk hofft, dass möglichst viele Menschen kommen, damit wieder ein Puffer aufgebaut werden kann. Sie weist außerdem darauf hin, dass auch spenden kann, wer gerade seine Corona-Schutzimpfung bekommen hat – solange diese mindestens 24 Stunden her ist und man sich gut fühlt. Nähere Infos zu den Spende Voraussetzungen können auch auf www.drk-blutspende.de eingesehen werden.

Von Nina Andresen