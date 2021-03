Burgdorf

Das Osterfest kündigt sich an – zumindest vor dem DRK Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße: Dort schmückten jetzt Zweitklässler und Teilnehmer des pädagogischen Mittagstisches der Grundschule 1 noch kahle Zweige mit Ostereiern, die sie zuvor bunt bemalt hatten. Zehn Kinder besuchten die Rotkreuzler und sorgten für Farbtupfer. Als Belohnung erhielten sie eine Tüte vom Osterhasen: Die Kinder freuten sich über jede Menge Schokolade.

Der pädagogische Mittagstisch ist ein Angebot des Ortsverbands Burgdorf des DRK. Bedürftige Kinder erhalten dort am Mittag eine warme Mahlzeit, in besonderen Fällen aber auch ein Frühstück. Seit 2016 bemalen sie jedes Jahr zur Osterzeit Eier, um damit das DRK-Gebäude zu schmücken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter organisieren aber auch andere Angebote an. Fahrten in den Dino-Park Münchehagen, oder den Vogelpark Walsrode sind nur Teil des Programms. „Wir machen das ja gerne und freuen uns, helfen zu können“, sagt der DRK-Vorsitzende Gero von Oettingen.

Von Niklas Borm