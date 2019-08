Burgdorf

Blut ist knapp. Vor allem jetzt im Sommer. „Wir benötigen pro Tag durchschnittlich 2300 Blutspenden, um die Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen in Niedersachsen und Bremen beliefern zu können“, sagt Jürgen Engelhard, Regionalleiter für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für das DRK in Niedersachsen und Bremen. Zurzeit sei die Versorgung der Patienten jedoch eine große Herausforderung. Da viele Menschen in den Urlaub gefahren seien oder bei dem schönen Wetter lieber im Schwimmbad statt auf einem Blutspendestuhl lägen, würden die Reserven knapp. Das Problem: „Da Blutpräparate nur eine sehr begrenzte Haltbarkeit haben, können wir keine Lagerbestände aufbauen.“

Deshalb hofft das DRK Burgdorf auf viele Freiwillige, die am Mittwoch, 14. August, von 15.30 bis 19.30 Uhr den Blutspendetermin im Aktiv-Treff an der Wilhelmstraße 1b wahrnehmen. Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Lebensjahr. Jeder Mehrfachspender, der einen Erstspender mitbringt, erhält ein Badehandtuch für den Sommerurlaub als besonderes Dankeschön. „Die erste Blutspende ist immer mit Ungewissheit und Fragen verbunden“, sagt DRK-Sprecherin Regina Buchholz. Umso leichter alle es, wenn man von einem Freund oder einem Familienmitglied begleitet wird. Ausnahmslos muss sich jeder Spender mit einem gültigen Lichtbildausweis ausweisen. Für alle Spender bereiten die Ehrenamtlichen ein Büfett vor.

Von Antje Bismark